Jesús Sánchez confía en la remontada del Al-Qázeres: “No tenemos nada que perder”

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura tendrá que apelar a la épica para seguir vivo en el 'playoff' de ascenso a Liga Femenina Endesa. El conjunto cacereño cayó este domingo en el pabellón Juan Serrano Macayo ante el Osés Construcción Ardoi por 56-73, una diferencia de 17 puntos que complica la eliminatoria antes del partido de vuelta en Navarra. Pese al duro resultado, Jesús Sánchez no da por perdido el cruce. El entrenador del Al-Qázeres reconoció que su equipo no supo gestionar emocionalmente el encuentro, aunque insistió en que todavía queda un partido por jugar. “Creo que, en líneas generales, le hemos puesto más emoción que cabeza”, resumió el técnico tras la derrota.

Sánchez lamentó especialmente que sus jugadoras no fueran capaces de interpretar el partido como una eliminatoria a 80 minutos. “Hemos intentado hablar mucho sobre que no era un partido y no hemos sido capaces. Hemos ido siempre con la emoción por delante”, explicó. Según el técnico, el equipo quiso responder demasiado rápido a cada error, sin entender que el objetivo era mantenerse cerca en el marcador para llegar con opciones a la vuelta.

Serenidad visitante

El entrenador apuntó también a un aspecto muy concreto: el tiro libre. “La diferencia tan grande la provocamos también nosotras con nuestra falta de acierto, sobre todo en el tiro libre. En un partido de play-off, si hemos fallado 11 o 12 tiros libres, te marca mucho”, señaló.

Para Sánchez, el Ardoi fue un rival más sereno y constante. “Ellas han estado más machaconas, más a hacer su partido. Ya les habíamos avisado de que iban a ser muy veteranas, muy de ir paso a paso, y nosotras hemos ido demasiado en altibajo”, analizó.

Aun así, Sánchez cree que su equipo puede competir en la vuelta si logra engancharse pronto al partido. “No tienes nada que perder. Si enganchamos una salida buena, somos capaces de llegar allí y hacer un partido donde tengamos opciones”, afirmó.

El técnico admitió que el vestuario deberá digerir primero el golpe antes de preparar el desplazamiento a la pista del Ardoi, previsto para el fin de semana del 9 y 10 de mayo. “Hoy toca lamentarnos un poquito y la semana que viene trabajar y hacer el mejor partido posible allí”, concluyó.

Pensó durante un segundo

“No tienes nada que perder. Si enganchamos una salida buena, somos capaces de llegar allí y hacer un partido donde tengamos opciones”. Con ese mensaje, Jesús Sánchez quiso mantener viva la esperanza del Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura tras la derrota sufrida en casa ante el Osés Construcción Ardoi en la ida del playoff de ascenso a Liga Femenina Endesa.

Sánchez reconoció que el Al-Qázeres no supo gestionar bien el peso emocional del encuentro. “Creo que, en líneas generales, le hemos puesto más emoción que cabeza”, señaló el técnico, que lamentó que sus jugadoras no entendieran del todo que la eliminatoria no se resolvía en un solo partido.

“Hemos intentado hablar mucho sobre que no era un partido y no hemos sido capaces. Hemos ido siempre con la emoción por delante”, explicó Sánchez. El entrenador apuntó que el equipo quiso responder demasiado rápido a cada error, con ansiedad por recuperar la pelota o devolver cada golpe del rival, en lugar de controlar mejor los tiempos del encuentro.

Sin pausa

Para el técnico, esa falta de pausa acabó pesando demasiado. “Cometíamos un error, queríamos recuperar la pelota y no darnos cuenta de que ahora nos queda un partido allí”, añadió. Sánchez considera que, con un marcador más ajustado, el Al-Qázeres estaría “mucho más cerca” de poder pelear la eliminatoria en Navarra.

Uno de los aspectos que más lamentó e insistió fue el desacierto desde el tiro libre. “La diferencia tan grande la provocamos también nosotras con nuestra falta de acierto, sobre todo en el tiro libre. En un partido de playoff, si hemos fallado 11 o 12 tiros libres, te marca mucho”, analizó.

Sánchez también destacó la madurez del Ardoi, un rival que supo llevar el partido a su terreno. “Ellas han estado más machaconas, más a hacer su partido. Ya les habíamos avisado de que iban a ser muy veteranas, muy de ir paso a paso, y nosotras hemos ido demasiado en altibajo”, afirmó.

Irregulares

El entrenador del Al-Qázeres admitió que su equipo alternó “momentos buenos con otros muy malos”, una irregularidad que terminó condenándolo a un marcador muy adverso. Aun así, no quiso dar por cerrada la eliminatoria y apeló al carácter de sus jugadoras para intentar la remontada.

“Nuestra virtud y nuestro defecto es eso. Si enganchamos una salida buena, también somos capaces de llegar allí y hacer un partido donde tengamos opciones”, aseguró Sánchez, que pidió transformar la decepción en trabajo durante la semana.

El técnico reconoció que la derrota deja un aprendizaje amargo, aunque quizá más útil a largo plazo que para una eliminatoria tan inmediata. “Hoy toca lamentarnos un poquito y la semana que viene trabajar y hacer el mejor partido posible allí”, concluyó.