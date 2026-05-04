Pepe Vega culmina el dominio del Electromercantil-GR100 en la Vuelta a Tenerife Junior

El Electromercantil-GR100 volvió a brillar en la Vuelta Ciclista a Tenerife Junior, una prueba de dos etapas en la que el equipo extremeño confirmó su gran nivel competitivo y el talento de sus jóvenes corredores. La formación dirigida por Javier Martín firmó una actuación sobresaliente, coronada con el triunfo de Pepe Vega en la segunda etapa y en la clasificación general final.

El conjunto extremeño acudió a tierras canarias con un bloque formado por Vega, Samuel Gómez, Raúl Cintas, Pablo Rojas y Alejandro Delgado, dentro de un pelotón internacional compuesto por 120 corredores de 20 equipos. En ese escenario exigente, el Electromercantil-GR100 volvió a dejar su sello en una carrera que ya se le da especialmente bien: ha ganado las dos ediciones disputadas.

La primera jornada, con salida y llegada en La Laguna sobre un recorrido de 70 kilómetros, dejó la victoria y el liderato provisional para Martín Fernández, del MMR Academy. Todo quedaba abierto para la segunda y última etapa, entre La Laguna y Villaflor de Chasna, que quedó reducida a unos 30 kilómetros después de una caída que obligó a detener la carrera durante más de una hora.

Dureza

Pese al recorte del recorrido, la etapa mantuvo toda su dureza. Con terreno sinuoso y un final especialmente exigente, el Electromercantil-GR100 se mostró activo desde lejos. Samuel Gómez fue el primero del equipo extremeño en moverse, entrando en un corte junto a otros corredores. Más tarde, el Blackjack-Bairrada endureció la carrera hasta formar una escapada con Iglesias, del Bathco; Santos, del Blackjack; y Marrase, del Baix Ebre.

Sin embargo, el entendimiento entre los fugados no fue suficiente para frenar la remontada de Pepe Vega. El corredor del Electromercantil-GR100 apareció con fuerza en la parte final de la dura ascensión a Granadilla y fue dando caza, uno a uno, a los ciclistas que marchaban por delante. En las rampas adoquinadas de Villaflor, nadie pudo seguir su ritmo.

Vega entró en solitario en la meta con un tiempo de 1:06:47, levantando los brazos tras una victoria trabajada y espectacular. Por detrás finalizaron Santos, segundo, y Marrase, tercero. Su triunfo parcial le permitió además hacerse con la general final, repitiendo éxito absoluto en la prueba tinerfeña.

Más nombres

El balance para el equipo extremeño fue aún más completo. Además de la general individual conseguida por Pepe Vega, el Electromercantil-GR100 se llevó también el triunfo como mejor junior de primer año gracias al jerezano Raúl Cintas, mientras que Samuel Gómez conquistó la clasificación general de las metas volantes.

La actuación del bloque dirigido por Javier Martín confirma el excelente momento de sus jóvenes deportistas y consolida al Electromercantil-GR100 como una referencia en el calendario junior. En apenas dos ediciones de la Vuelta a Tenerife Junior, el equipo extremeño ha logrado dos victorias absolutas y ha dejado el listón muy alto.