El 'playoff' decidirá qué equipo extremeño asciende a Segunda B de fútbol sala

La liga regular del grupo 23 de Tercera División de fútbol sala terminó el pasado fin de semana y dejó definido el cuadro del playoff de ascenso a Segunda División B. Cuatro equipos pelearán por una única plaza: Bambatam Rena, Fex Multiseguros Navalmoral, Colegio San José y AD Torrecillas.

La primera eliminatoria, que se disputará a ida y vuelta, enfrentará al AD Torrecillas con el Bambatam Rena —cuarto contra primero— y al Colegio San José con el Fex Multiseguros Navalmoral —tercero contra segundo—. Los ganadores de ambos cruces jugarán después la final por el ascenso.

En la parte baja, descienden a Primera División Extremeña Sala los tres últimos clasificados: Castañar de Ibor, Villagarcía y Badajoz GV Energía ACV.

Un campeón intratable en casa

El Bambatam Rena ha sido el gran dominador de la competición. El campeón cerró la liga con 69 puntos y una trayectoria impecable en su pista, donde ganó los quince partidos que disputó. Además, fue el único equipo del campeonato que no empató ningún encuentro. Sus diez puntos de ventaja sobre sus perseguidores reflejan una superioridad clara durante el curso.

El liderato le permite también disputar la Copa del Rey la próxima temporada, aunque si consigue el ascenso a Segunda B esa plaza copera pasaría al Fex Multiseguros Navalmoral. El Rena jugará además la final de la Supercopa de Extremadura al inicio de la próxima campaña frente al Grupo López Bolaños, campeón de la Copa King Long.

El subcampeonato fue finalmente para el Fex Multiseguros Navalmoral, que ha protagonizado una notable reacción. El equipo moralo pasó de eludir el descenso en la última jornada de la temporada anterior a regresar a un playoff de ascenso. Su inicio fue muy complicado, con apenas dos puntos en las cinco primeras jornadas, pero después firmó una gran remontada hasta alcanzar la segunda plaza.

El Colegio San José de Cáceres acabó tercero, empatado a 59 puntos con el Navalmoral, y repite presencia en la fase de ascenso, consolidándose como uno de los referentes del fútbol sala extremeño. El cuarteto de cabeza lo completa el Torrecillas, que durante muchas semanas compitió por el primer puesto y cerró la liga con 56 puntos.

Fuera del playoff se queda el Jarandilla, también con 56 puntos. El conjunto verato fue el equipo más goleador del campeonato y tuvo en Roberto Cano al máximo anotador del grupo, con 54 goles. Le siguió Álex Rodríguez, del Torrecillas, con 45 tantos, ambos con amplia ventaja sobre el resto de goleadores del torneo.

Los tres descendidos se despidieron ganando

La última jornada dejó un dato llamativo: los tres equipos descendidos ganaron sus partidos. El colista Badajoz GV Energía ACV venció por 4-2 al Torrecillas, con goles locales de Chito, Ventura, Rayo y Joaqui. Por los visitantes marcaron Víctor y Mario.

También ganó el Castañar de Ibor, que se impuso por 2-4 al Alfar Salvatierra. Jaime Caro y Juan Díaz anotaron para el conjunto local, mientras que Javier, Rafael, Pablo y Álvaro marcaron para el equipo vencedor.

En el Villagarcía-Buhersa Fyerpa Talayuela, el acta refleja que el conjunto visitante compareció con solo cuatro jugadores. También aparecen cuatro goles locales, obra de Raúl, Iván, Hugo y Abel, hasta el minuto 10. El marcador oficial fue de 6-0 a favor del Villagarcía de la Torre.

La jornada se disputó entre el jueves por la noche y el domingo por la mañana. Uno de los primeros encuentros en completarse fue el Bambatam Rena 5-Cáceres Universidad 1, resultado con el que el campeón confirmó su pleno como local. Para los cacereños supuso una nueva derrota en un tramo final muy complicado, en el que solo han sumado un punto en los últimos trece partidos.

El campeón de la pasada temporada, Granja, ganó con apuros al Casar por 5-4. Ricardo, con dos goles, Alejandro, Samuel y Antonio Sánchez marcaron para los locales, mientras que Víctor Colo, Oli, Calle y Félix lo hicieron para el Casar.

También hubo emoción en Brozas, donde el Arroyo Ferroluz perdió por 3-5 ante el Fex Multiseguros Navalmoral. En la previa se homenajeó a Álvaro Pacheco por su retirada. Los goles arroyanos fueron de Álvaro, Juan Luis y Mario, mientras que el conjunto moralo confirmó su plaza en el playoff con tantos de Jaime, por partida doble, Carlitos, Sergio y Tori.

El Colegio San José, ya clasificado, cerró la fase regular con una victoria por 4-3 ante el Ciudad de Almendralejo, gracias a los dobletes de Markkino y Dani del Sol. Carlos, Samuel y Nicolae marcaron para el equipo almendralejense.

Por su parte, al Jarandilla no le bastó vencer por 4-2 al Burguillos del Cerro. Roberto Cano firmó tres goles para confirmar su condición de máximo goleador del grupo y David completó la cuenta local. Por los visitantes marcó dos tantos Fernando.

Clasificación final y horarios del playoff

Después de treinta jornadas, el Bambatam Rena terminó líder con 69 puntos. El Fex Multiseguros Navalmoral fue segundo con 59, los mismos que el Colegio San José, tercero. El Torrecillas acabó cuarto con 56 puntos, empatado con el Jarandilla, quinto.

Por detrás finalizaron Granja, con 49 puntos; Ciudad de Almendralejo, con 47; Buhersa Fyerpa Talayuela, con 42; Alfar Salvatierra, con 40; Arroyo Ferroluz, con 39; Burguillos, con 38; Casar, con 34; y Cáceres UEx, con 30.

Las tres últimas plazas fueron para Castañar de Ibor y Villagarcía, ambos con 24 puntos, y para el Badajoz GV Energía ACV, colista con 21.

La actualidad queda ahora centrada en el playoff. Los partidos de ida de la primera eliminatoria se disputarán el próximo fin de semana. El Torrecillas-Bambatam Rena se jugará el sábado 9, a las 18.30 horas, mientras que el Colegio San José-Fex Multiseguros Navalmoral completará el otro cruce por una plaza en la final.