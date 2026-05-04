Rai Rosa, lágrimas de familia para explicar la gesta del Coria

Había tensión en la voz de Rai Rosa. Y también orgullo. Mucho orgullo. El entrenador del Coria compareció tras el triunfo del domingo en Alcalá con la emoción todavía atravesada en la garganta, consciente de que lo que acababa de lograr su equipo no era una victoria cualquiera. El conjunto celeste remontó en El Val, venció por 1-2 al Alcalá y selló su clasificación para el playoff de ascenso a Primera Federación, cuya eliminatoria conocerá este lunes en el sorteo previsto para las 13.00 horas.

Oviedo Vetusta, Deportivo Alavés B, Atlético Baleares o Minera serán los posibles rivales de un Coria que vuelve a mirar hacia arriba. Pero antes de pensar en el siguiente obstáculo, Rai necesitó detenerse en lo que acababa de ocurrir. En la gesta. En el sufrimiento. En los suyos.

«Esto es un hecho histórico para el Coria», resumió el técnico, todavía con la respiración entrecortada después de un partido que lo tuvo todo: un inicio adverso, un gol en contra, una reacción de carácter, una remontada antes del descanso y una segunda parte de resistencia extrema.

El Coria remonta en Alcalá y se mete en el 'playoff'

El Coria llegó a Alcalá sabiendo que dependía de sí mismo, pero también de que enfrente tendría a un rival lanzado, fuerte en casa y empujado por unas gradas llenas. Rai Rosa no lo escondió. Al contrario, comenzó sus palabras con un gesto de respeto hacia el rival y su entorno. «Quiero dar la enhorabuena al Alcalá y a su afición. La verdad es que tengo envidia sana de esa afición», reconoció.

Alegría de los jugadores del Coria en el recibimiento al equipo en La Isla tras su gesta. / CD Coria

Después, entró en el partido. En esos primeros minutos en los que el Coria sufrió, dudó y encajó demasiado pronto. Koné adelantó al Alcalá en el minuto 12 y durante un tramo el equipo celeste pareció caminar sobre el alambre. Pero no se cayó.

«Sabíamos a lo que veníamos. Sabíamos que iba a ser un partido muy complicado. Empezamos mal, con dudas, en esos primeros 10 o 15 minutos, y encajamos el gol. Pero a partir de ahí, creo que el trabajo semanal, esa gestión de los momentos de partido que podían ir sucediendo, nos salió a la perfección», explicó Rai.

Esa frase contiene buena parte de la temporada del CD Coria. Trabajo, gestión, calma y sufrimiento. Porque el equipo no solo igualó el encuentro con el gol de Tomy a la media hora. También fue capaz de darle la vuelta antes del descanso con Benji Núñez, uno de los nombres propios de la tarde, como protagonista. Para Rai, la remontada tuvo un valor especial por el escenario y por el rival. «Remontamos, y no es fácil hacerlo ante el mejor equipo de la categoría como local hasta el día de hoy», subrayó.

La capacidad de sufrimiento del equipo de Rai Rosa

La segunda parte fue otra cosa. Más áspera, más larga, más emocional. El Alcalá se volcó. El Coria resistió. El partido se fue hasta el minuto 100 entre faltas, protestas, tarjetas, parones y nervios. En ese tramo, según Rai, apareció una de las señas de identidad que el cuerpo técnico había trabajado durante la semana: saber sufrir.

Recibimiento al equipo, este domingo en Coria. / CD Coria

«En la segunda parte sabíamos que los primeros 10 o 15 minutos podían ser claves, que ellos iban a ir hacia arriba con todo. El desgaste físico y mental era enorme. Es una pena que no tuviéramos piernas para poder transitar, pero otra de las cosas que trabajamos durante la semana fue esa capacidad de sufrimiento, y creo que fue enorme», afirmó.

Cuando el árbitro pitó el final, todo lo acumulado durante meses salió de golpe. El Coria, un club que arrancó la temporada con la permanencia como gran objetivo, acababa de meterse en la pelea por subir a Primera Federación. Rai quiso recordarlo para dimensionar la hazaña.

«Hay que recordar que somos un equipo muy humilde, cuyo principal objetivo era la salvación», dijo. Y añadió: «Solo puedo dar las gracias a los jugadores y poner en valor el trabajo que han hecho».

Rai Rosa reivindica a un club humilde y ambicioso

El entrenador celeste, que lleva cinco años en el club, habló también desde la perspectiva del tiempo. De la continuidad. De lo difícil que es que un proyecto modesto consiga instalarse tantas veces en escenarios de exigencia. «Llevo cinco años aquí y, de esos cinco, en cuatro hemos jugado playoff», recordó. «El Coria es un club con 700 u 800 socios, una familia, un equipo muy humilde y que trabaja muchísimo».

Por eso, para Rai Rosa, la clasificación no es solo una alegría deportiva. Es una reivindicación. La de un vestuario que ha pasado 25 semanas en playoff. La de un cuerpo técnico de diez que, según él mismo destacó, ha sostenido el día a día desde la profesionalidad y la calidad humana. Y la de un club pequeño que ha aprendido a competir con ambición.

«Ha sido un año muy duro, de muchísimo trabajo. Nadie sabe el trabajo que hay detrás. Tengo un cuerpo técnico de diez. Primero, porque son excelentes personas, y después porque son grandes profesionales», aseguró.

Entre todas sus palabras, las más íntimas llegaron cuando le preguntaron por quién se acordó al terminar el partido. Entonces Rai se quebró. Miró hacia dentro y dejó que la emoción mandara sobre el discurso.

«Me acordé primero de mi familia, que estaba ahí; de los jugadores, del trabajo que han hecho y del cuerpo técnico», dijo. Después, con la voz rota, quiso acordarse de quienes sostienen cuando no hay focos ni celebraciones: «Sobre todo, quiero destacar a los que siempre están en los malos momentos: mi hermano, mi mujer y mi familia. Darles las gracias».

Fue el momento más humano de una tarde histórica. El entrenador que había preparado cada detalle del partido, que había gestionado cambios, esfuerzos y emociones, terminaba hablando de los suyos. De los que están siempre. De los que conocen el peso invisible de una temporada.

Los posibles rivales del Coria en el playoff de ascenso

Pero Rai Rosa tampoco quiso que la emoción se confundiera con conformismo. El Coria disfrutará la clasificación, sí, pero no quiere quedarse ahí. El sorteo de este lunes a las 13.00 horas abrirá una nueva pantalla. Oviedo Vetusta, Deportivo Alavés B, Atlético Baleares o Minera esperan como posibles rivales en una eliminatoria que los celestes afrontarán con el primer partido en casa.

«Queremos más. El equipo siempre quiere más. El equipo es ambicioso y los jugadores son ambiciosos», insistió Rai. Y remató con una declaración que resume el espíritu con el que el Coria entra en el playoff: «No nos podemos quedar solo en disfrutar de jugar un playoff. El rival que nos toque, en casa, tenemos que prepararlo de la mejor manera e intentar ir a por todas».

En Alcalá, el CD Coria ganó mucho más que un partido. Ganó el derecho a seguir soñando con el ascenso a Primera Federación. Y Rai Rosa, entre lágrimas, familia y orgullo, le puso palabras a una gesta que ya forma parte de la historia celeste.