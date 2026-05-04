Baloncesto
El Sagrado Corazón de baloncesto sus éxitos a la Diputación de Cáceres antes de afrontar nuevos retos nacionales
Miguel Ángel Morales recibe a los equipos cadete y sénior del club cacereño tras proclamarse campeones de Extremadura y clasificarse para la fase de Tercera FEB
El presidente de la Diputación de Cáceres, Miguel Ángel Morales, y el diputado de Deportes, Pablo López, han recibido a jugadores del Sagrado Corazón Cáceres CB tras los buenos resultados obtenidos esta temporada.
Por un lado, el equipo cadete masculino se ha proclamado campeón de Extremadura y representará a la región en el Campeonato de España de Clubes de Baloncesto, que se disputará a partir del 17 de mayo en Algeciras, Cádiz.
Por otro, el equipo sénior, que ha finalizado la temporada como subcampeón de la Primera División Nacional de baloncesto, ha logrado clasificarse para los play-off de Tercera FEB, que se celebrarán este fin de semana en Jaén con el objetivo de avanzar a la siguiente fase.
Durante el encuentro, Morales ha destacado la apuesta de la Diputación Provincial por el deporte. «Hace mucho tiempo que el deporte no tenía este empuje desde la institución y queremos seguir dándole realce para que los chavales y chavalas jóvenes tengan la oportunidad de contar con apoyo y llegar donde quieran», ha señalado.
En este sentido, cabe recordar que el club cuenta con una subvención nominativa de la Diputación de Cáceres con la que se financia el acceso a las instalaciones deportivas del campus universitario para los entrenamientos del equipo cadete. «Esto ha hecho posible que nuestros baloncestistas cadetes hayan recibido la formación y el entrenamiento que les han permitido obtener los logros conseguidos esta temporada», ha precisado Pilar García, presidenta del club.
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