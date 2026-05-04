Natación
El Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad espera batir récords con 220 participantes
La cita deportiva, que se celebrará el próximo fin de semana, contará con tres sesiones de competición y prevé un alto nivel
El Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad reunirá a 220 nadadores este fin de semana
La edición número 28 del Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad se celebrará los próximos 9 y 10 de mayo en las instalaciones del CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, recuperando su formato original y con una destacada participación.
La cita, organizada un año más por el Club Natación Cáceres Delfines, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura, instituciones que contribuyen a consolidar a la ciudad como referente de la natación deportiva regional y como un escenario reconocido a nivel nacional.
En esta edición participarán 17 equipos y un total de 220 nadadores, de los que 109 son chicos y 111 chicas. La competición se desarrollará durante tres sesiones a lo largo del fin de semana, con jornadas de mañana a partir de las 10.00 horas y sesión de tarde desde las 17.00 horas. El torneo concluirá el domingo al mediodía.
El trofeo reunirá a los mejores clubes extremeños y a buena parte de los nadadores más destacados de la comunidad. Entre ellos figuran los cacereños Carlos Pulido, actual campeón de España infantil en 200 y 400 metros libres, y Guillermo Gracia, campeón del mundo S15 en los últimos Mundiales celebrados en Bangkok.
Clubs de fuera
Además de la representación regional, la prueba contará con una selección de nadadores procedentes de siete clubes de fuera de Extremadura. Entre los inscritos destaca Adrián Villalba, del CN Moscardó, campeón de España en 100 metros libres.
El excelente nivel de las inscripciones hace prever una edición de alto nivel competitivo, en la que podrían batirse varios récords del trofeo, marcas que estarán dotadas con premio económico.
- Cáceres se la juega en la calle: las tres obras clave que marcarán el desarrollo de la ciudad y que centran las protestas del 20 de mayo
- Cáceres reajusta el número de viviendas que se construirán en el enclave privilegiado de la Ribera del Marco y serán más de 415
- Extremúsika se abraza al rock con Sanguijuelas del Guadiana y su tributo a Robe
- Descubre el Torreón, el singular techo de Extremadura situado en la provincia de Cáceres con vistas que alcanzan Portugal
- Conrado Gómez, periodista y empresario de Cáceres: 'La clave del éxito es entender que siempre es algo colectivo
- El mapa de la esperanza de vida en Extremadura, pueblo a pueblo: de Sierra de Fuentes a Alcúescar
- Abreu levanta 15 nuevos apartamentos turísticos en la calle Andrada, la del desaparecido Bar La Machacona de Cáceres
- Fervor sin pausa: del besamanto multitudinario (y accidentado) de la patrona cacereña a la subida más esperada del año