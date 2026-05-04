El Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad espera batir récords con 220 participantes

El Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad reunirá a 220 nadadores este fin de semana

La edición número 28 del Trofeo de Natación Cáceres Patrimonio de la Humanidad se celebrará los próximos 9 y 10 de mayo en las instalaciones del CNTD Ciudad Deportiva de Cáceres, recuperando su formato original y con una destacada participación.

La cita, organizada un año más por el Club Natación Cáceres Delfines, cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Cáceres, la Diputación Provincial y la Junta de Extremadura, instituciones que contribuyen a consolidar a la ciudad como referente de la natación deportiva regional y como un escenario reconocido a nivel nacional.

En esta edición participarán 17 equipos y un total de 220 nadadores, de los que 109 son chicos y 111 chicas. La competición se desarrollará durante tres sesiones a lo largo del fin de semana, con jornadas de mañana a partir de las 10.00 horas y sesión de tarde desde las 17.00 horas. El torneo concluirá el domingo al mediodía.

Cartel del torneo. / Cedida

El trofeo reunirá a los mejores clubes extremeños y a buena parte de los nadadores más destacados de la comunidad. Entre ellos figuran los cacereños Carlos Pulido, actual campeón de España infantil en 200 y 400 metros libres, y Guillermo Gracia, campeón del mundo S15 en los últimos Mundiales celebrados en Bangkok.

Clubs de fuera

Además de la representación regional, la prueba contará con una selección de nadadores procedentes de siete clubes de fuera de Extremadura. Entre los inscritos destaca Adrián Villalba, del CN Moscardó, campeón de España en 100 metros libres.

El excelente nivel de las inscripciones hace prever una edición de alto nivel competitivo, en la que podrían batirse varios récords del trofeo, marcas que estarán dotadas con premio económico.