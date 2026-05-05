Cáceres 2025-26: el ‘uno a uno’ de una ‘temporada tobogán’

Albert Lafuente. / CARLOS GIL

Albert Lafuente

Levantó algunas dudas al principio, pero luego se consolidó uno de los bases más solventes de la categoría con su decisión y clarividencia ante el aro. Inolvidable su ‘2+1’ para ganar en Morón. También fue el que más dio la cara en la desastrosa vuelta de Ibiza. 12,7 puntos, 5,1 asistencias, 14,1 de valoración. 29:11 minutos.

Lance-Amir Paul. / CARLOS GIL

Lance-Amir Paul

Su llegada ya iniciada la temporada le dio al equipo el aire necesario para iniciar su reacción. Muy valioso saliendo del banquillo y atrevido al máximo, aunque también algo anárquico. Claramente de más a menos, no pudo mantener su gran acierto desde lejos. 9,5 puntos, 2,2 asistencias, 8,5 de valoración. 18:03 minutos.

Álvaro Palazuelos. / CARLOS GIL

Álvaro Palazuelos

Hasta él reconoce que esperaba más de sí mismo, y eso que su porcentaje en triples, su gran especialidad, no es tampoco malo. Pero tiene que guerrear con la etiqueta de que solo es capaz de ser peligroso lanzando ‘a pies parados’ y no desde bote. Floja recta final. 8,1 puntos, 37,8% en triples, 4,2 de valoración. 24:10 minutos.

Albert Lafuente. / Carlos Gil

Matteo Strikker

Tuvo unos meses maravillosos, justo cuando el equipo jugaba mejor en la segunda vuelta, para lo que fue clave. Versatilidad, despliegue físico, elevancia, amenaza exterior. Un jugador que todavía no ha tocado techo. El ‘pero’ es que le costó convivir con la incorporación deErikas Kalinicenko. 10,5 puntos, 5,6 rebotes y 12,6 de valoración. 26:41 minutos.

Patrick Lima. / Jorge Valiente

Patrick Lima

Un portento físico y una enorme actitud... con problemas de puntería. En su primera experiencia por encima de la Tercera FEBacreditó un acierto bajísimo desde la línea de 6,75 (23,1%), lo cual limitó mucho su juego. Sí es que es muy aprovechable en defensa. 3,7 puntos y 4 de valoración. 14:50 minutos.

Kalinicenko se dispone a lanzar un triple ante el Coto Córdoba. / CARLOS GIL

Erikas Kalinicenko

Cumplió el objetivo de volver a las pistas tras un año de baja, lo cual siempre es una historia hermosa. La cruda realidad es también que de los seis partidos que llegó a disputar, solamente en uno alcanzó el nivel que se le conoce y que, en condiciones normales, volverá a tener la próxima temporada. 5,8 puntos, 20,8% en triples y 4,8 de valoración. 16:58 minutos.

Pol Campeny. / CARLOS GIL

Pol Campeny

Oportuno fichaje justo antes del cierre de mercado. Ejemplifica bien el modelo de jugador joven con mucho que ofrecer todavía, modesto y sacrificado, pero con destellos de calidad. La sobreabundancia de exteriores al final no le benefició. 4,2 puntos y 3,3 de valoración. 13:13 minutos.

Juan Santos. / CARLOS GIL

Juan Santos

Partió como cuarto alero a la espera de la recuperación de Kalinicenko y con un claro papel simbólico y complementario, por lo que su participación fue muy reducida, lo mismo que su aportación. Es un buen chico, eso es indudable. 0,9 puntos. 8:51 minutos.

Alex Mazaira, máximo anotador del Cáceres (15 puntos). / Carlos Gil

Alex Mazaira

Dejó dos momentos para la historia: sus 36 puntos ante el Logrobasket, récord en la historia del club, y el triple en Toledo que dio la clasificación para los ‘playoffs’. Pero más allá de eso, y con sus rachas buenas y malas, fue una amenaza constante interpretando a la perfección el papel de ‘4’ abierto. 13,2 puntos, 3,8 rebotes y 9,7 de valoración. 28:43 minutos.

Wildens Leveque. / Carlos Gil

Wildens Leveque

Su majestad. El mayor acierto en el mercado veraniego del Cáceres en la última década... como mínimo. Dominante en los dos aros y, lo que es mejor, todavía con margen para lucir más, muy probablemente en ligas mayores. Sus arrolladores números, superiores a los de cualquiera en los últimos 22 años en toda la LEB Plata/Segunda FEB, solo tenían un problema: la dependencia que generaban. 16,4 puntos, 9,8 rebotes, 61% en tiros de dos y 24,7 de valoración. 28:46 minutos.

Luis García

Como no se esperaba demasiado de él, todo lo que dio, y fue bastante mientras su hombro se lo permitió, fue muy bien recibido. No eludió el choque y mostró ciertos recursos ofensivos que invitan a trabajar con él. Su ascenso a tercer pívot fue lo suficientemente significativa. Aver esos tiros libres (38,7%). 3,4 puntos, 3 rebotes y 4,2 de valoración. 12:48 minutos.

Pearse Uniacke. / Jorge Valiente

Pearse Uniacke

Otro fichaje de urgencia y realizado con unas terribles limitaciones económicas. En principio cumplió con su función de dar algún descanso a Leveque, pero enseguida se vio que no contaba con la confianza del entrenador. 2 puntos, 1,5 rebotes y 2,5 de valoración. 5:34 minutos.,

DJ Foreman

Seguramente la gran decepción. Habituado a ser más protagonista en sus anteriores experiencias en Europa, muy pocas veces resultó relevante en los partidos y acabó llegándose a un acuerdo para su salida, tras la cual todo mejoró. 4,4 puntos, 2,9 rebotes y 3,2 de valoración. 13:46 minutos.

Nico Marina

La gran perla de la cantera cacereña no logró cogerle la onda a su papel como base reserva y, a la vista de que su protagonismo se redujo aún más con el fichaje de Paul, terminó encontrando una salida con destino a la cantera del UCAM Murcia. 2,2 puntos, 1,3 asistencias y 2,5 de valoración. 9:25 minutos.

Dani Lara, Juan López, Jesús Ruiz y Adahi Usaola

Componentes de los clubs vinculados al Cáceres, San Antonio y Sportmaking, saltaron a la cancha como premio a la ayuda que prestaron en los entrenamientos.

Jacinto Carbajal. / Jorge Valiente

Jacinto Carbajal

Su debut como primer entrenador profesional en competición masculina será recordado por una desnortada primera vuelta con pleno de derrotas en casa, una segunda en la que dio con la tecla y la perfección y unos ‘playoffs’ a los que el Cáceres llegó exhausto y no tuvo opción alguna.