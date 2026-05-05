Patrocinio
Caja Rural de Extremadura apoyará a David García Zurita, joven realidad del atletismo extremeño
Zurita destaca por su trayectoria en pruebas de velocidad y por sus éxitos en competiciones del más alto nivel nacional e internacional
Redacción
Caja Rural de Extremadura ha firmado un acuerdo para apoyar al joven atleta extremeño David García Zurita, una de las grandes realidades del atletismo nacional e internacional, en el marco de su firme apuesta por el impulso del deporte y el talento de la región.
El atleta pacense ha experimentado una progresión sobresaliente en los últimos años, logrando importantes resultados tanto a nivel nacional como internacional a título individual y por equipos, incluido el pasaporte a los próximos mundiales de atletismo de Pekín de 2027.
Además, David García Zurita fue reconocido recientemente con el Premio Espiga al Impulso de la Actividad Física y el Deporte, que concede Caja Rural de Extremadura, un galardón que pone en valor su proyección, su palmarés y su impacto como referente deportivo en la región.
Con este acuerdo, la entidad financiera continúa consolidando su apoyo a los deportistas extremeños, acompañándolos en su desarrollo profesional y en la consecución de nuevos retos deportivos. El patrocinio permitirá respaldar la proyección de David García Zurita, quien ha destacado por su trayectoria en pruebas de velocidad y por sus recientes éxitos en competiciones de alto nivel.
Desde Caja Rural de Extremadura se subraya que este patrocinio responde a su vocación de apoyar iniciativas que fomenten valores como el esfuerzo, la constancia y la superación, principios que comparte plenamente con el ámbito deportivo.
La entidad reafirma así su compromiso con el deporte como motor social y como herramienta para promover hábitos de vida saludables, especialmente entre los más jóvenes, apostando por figuras que representan el presente y el futuro del deporte extremeño.
- Un camión arrolla a la mítica estatua de Leoncia de la Plaza de San Juan de Cáceres
- Leire Muñoz: de crecer entre barras a liderar cuatro negocios hosteleros en Plasencia
- PIDE llama a frenar las excursiones escolares en Extremadura hasta reforzar la protección docente
- Las obras del AVE disparan la demanda de alquiler y elevan los precios en Malpartida de Plasencia
- La Guardia Civil busca a un hombre fugado de un control rutinario en Serradilla: vestimenta oscura, gorra y mochila negra
- Esta es la guía completa de Womad Cáceres 2026: horarios, conciertos y actividades
- Un coche atropella a una mujer en un paso de peatones de la calle Juan Solano Pedrero de Cáceres
- Los promotores avisan del impacto que tendrá el nuevo código técnico en el precio de la vivienda en Extremadura