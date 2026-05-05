El ciclista David Chamorro vuelve al Extremadura Pebetero tras su paso por el gravel

El Extremadura Pebetero ha confirmado el regreso de David Chamorro Pérez, corredor de 22 años natural de Alcalá de Guadaira (Sevilla), que vuelve a la que fue su casa durante las temporadas 2023, 2024 y 2025. Su incorporación supone un refuerzo importante para afrontar el amplio calendario que el conjunto extremeño tiene por delante en esta temporada 2026.

Chamorro decidió dejar el equipo al término de la pasada campaña por motivos de estudios y optó por competir en la modalidad de gravel, una disciplina menos exigente en cuanto a calendario que la carretera y que le permitía compaginar mejor la competición con su formación académica.

Un refuerzo conocido para el tramo final de la temporada

Una vez finalizada esa etapa, el ciclista ha decidido regresar al Extremadura Pebetero y volver a competir en carretera. El equipo destaca su experiencia, calidad y conocimiento de la categoría, así como su rápida adaptación al grupo, ya que conoce bien tanto a sus compañeros como al cuerpo técnico.

El corredor se incorpora de forma inmediata a la competición y volverá a vestir el maillot del Extremadura Pebetero en la Vuelta al Bidasoa, prueba que se disputa del viernes al domingo y en la que el conjunto extremeño iniciará una nueva fase de la temporada con Chamorro como uno de sus refuerzos.