Empujar al Coria en La Isla hacia el ascenso costará entre 10 y 25 euros

El Coria ya ha puesto precio al primer empujón de La Isla en el playoff de ascenso a Primera Federación. Los socios podrán adquirir su entrada anticipada por 10 euros, mientras que la entrada general anticipada costará 20 euros. En taquilla, el precio subirá hasta los 25 euros.

La cita ya tiene también día y hora: el partido de ida ante la Deportiva Minera se jugará este sábado, 9 de mayo, a las 18.00 horas, en el estadio municipal de La Isla, donde el equipo de Rai Rosa quiere empezar a construir la eliminatoria antes de viajar una semana después al Ángel Celdrán, en El Llano del Beal.

La eliminatoria enfrenta al quinto clasificado del grupo 5 con el segundo del grupo 4, una Minera que peleó hasta la última jornada por el ascenso directo con el Extremadura y que acabó la liga regular con 63 puntos. El Coria, por su parte, llega reforzado por la remontada en Alcalá, por una temporada en la que se mantuvo durante 25 semanas en puestos de playoff y por una idea que Rai Rosa ha repetido desde el primer momento: hacer de La Isla un fortín.

La Isla contra el rendimiento visitante de la Minera

Los datos dibujan un primer partido de enorme valor para el Coria. El conjunto celeste ha construido buena parte de su clasificación a esta fase de ascenso en casa, donde ha firmado 10 victorias, 5 empates y solo 2 derrotas, con 30 goles a favor y 12 en contra. La Minera, en cambio, baja sus prestaciones lejos del Ángel Celdrán: como visitante ha cerrado la liga con 6 victorias, 3 empates y 8 derrotas, 20 goles marcados y 22 encajados.

El contraste no convierte el partido en sencillo, pero sí señala una oportunidad evidente. El Coria necesita aprovechar el tramo de la eliminatoria que más se ajusta a sus virtudes: La Isla, el empuje de su gente y una dinámica como local que le ha permitido competir incluso cuando los partidos se le pusieron cuesta arriba.

Uno de los patrones más claros del Coria en casa está en su capacidad para crecer tras el descanso. Su franja más productiva aparece entre el minuto 46 y el 60, periodo en el que ha marcado 7 goles. También ha tenido peso en los finales, con 6 tantos del 76 en adelante. Es decir, el equipo de Rai no solo suele sostener los partidos, sino que también encuentra goles en momentos de máxima tensión.

Aficionados del Coria el pasado domingo en Alcalá de Henares. / CD Coria

La Minera presenta un comportamiento parecido en ataque fuera de casa. Sus mejores minutos como visitante también llegan justo después del descanso: ha marcado 8 de sus 20 goles fuera entre el 46 y el 60, el 40% de su producción lejos de su campo. Es una advertencia clara para el Coria: el arranque de la segunda parte puede ser uno de los momentos decisivos del partido.

Donde sí aparece una diferencia importante es en la forma de manejar los marcadores adversos. El Coria ha demostrado una notable capacidad de reacción en La Isla. En casa empezó perdiendo en siete partidos y fue capaz de sacar puntos en cinco de ellos: tres victorias, dos empates y dos derrotas. Remontó ante Real Madrid C, Tenerife B y Navalcarnero, y también rescató empates frente a Alcalá y Sanse.

La Minera, en cambio, ha sufrido mucho más cuando se ha visto por detrás fuera de casa. En sus salidas, fue por detrás en el marcador en once encuentros y solo ganó uno: el 1-3 ante el Xerez Deportivo, después de encajar en el minuto 3. También rescató empates ante Melilla y Puente Genil, pero el balance global, una victoria, 2 empates y 8 derrotas cuando va perdiendo fuera, refleja que le cuesta mucho transformar un partido adverso lejos de su estadio.

Golpear primero, una de las claves de la eliminatoria

Ese dato refuerza una idea fundamental para el Coria: golpear primero puede tener un valor doble. No solo por tomar ventaja en la eliminatoria de ascenso, sino porque la Minera no ha mostrado fuera de casa la misma capacidad de control que sí tiene como local. Eso sí, cuando el conjunto murciano se adelanta como visitante, suele proteger bien su renta. No perdió ningún partido fuera después de marcar primero.

El partido, por tanto, enfrentará dos tendencias muy marcadas. El Coria llega con la solidez de un local fiable, acostumbrado a competir desde la resistencia y con capacidad para remontar. La Minera comparece como un rival de mucho nivel, con pegada, experiencia y futbolistas determinantes, pero con una versión visitante más vulnerable que la que ofrece en el Ángel Celdrán.

La ida en La Isla será algo más que el primer capítulo. Para el Coria, será la oportunidad de viajar a Murcia con una ventaja que le permita afrontar la vuelta con margen y confianza. En una eliminatoria tan ajustada, los detalles pesan. Y el primero estará este sábado, a las seis de la tarde, en La Isla.