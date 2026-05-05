El Extremadura luce su campeonato

El Extremadura sigue disfrutando de un ascenso heroico a Primera Federación. Plantilla, cuerpo técnico y empleados vivieron una jornada especial de reconocimientos, homenajes y felicitaciones de su gente.

El Ayuntamiento de Almendralejo quiso recibir a los campeones del grupo cuarto de Segunda Federación y así lo hizo con una bonita recepción oficial en el salón de plenos, donde el alcalde José María Ramírez felicitó uno por uno a los componentes de la plantilla y agradeció al Extremadura que haya devuelto la ilusión por el fútbol a la ciudad.

Ramírez sabe de buena tinta que el proyecto de Daniel Tafur va en serio y que este Extremadura está consolidando una estructura profesional que “está haciendo las cosas muy bien”. Así lo demuestran los resultados y los seis títulos que en cuatro temporadas ha logrado: cuatro ligas, con cuatro ascensos, la Copa Federación autonómica y la Copa Federación a nivel nacional.

El alcalde avanzó además que está trabajando en los detalles para proceder a la concesión de la ciudad deportiva de Almendralejo al CD Extremadura, conociendo de primera mano que el club tiene previsto realizar una reconstrucción de primer nivel de estas infraestructuras.

El alcalde recibe del Extremadura la camiseta de los campeones. / Alberto Lorite

Juanmi Callejón, en nombre de toda la plantilla, agradeció el apoyo del consistorio y explicó que “lo que hemos conseguido no sólo es de los que van vestidos de azulgrana, sino de toda la gente que nos ha apoyado durante todo un año y de la comunidad extremeña. Yo lo he comentado en muchas ocasiones: no somos sólo un grupo de jugadores, sino que somos una familia que consigue retos. Y este campeonato es uno de ellos”.

David Rocha, entrenador azulgrana, también se mostró encantado de estar celebrando un título maravilloso. “Ya viví un año aquí como jugador y sé lo que es Almendralejo. Hoy estamos un poco más cerca de dónde este club se merece estar”.

Pepe Reynolds, secretario del consejo de administración del Extremadura, agradeció a todos los empleados y jugadores el esfuerzo por haber construido una familia capaz de lograr cuatro ascensos en cuatro años de forma consecutiva.

El alcalde recibió una camiseta azulgrana de la temporada que acaba de concluir, mientras que el Extremadura recibió su cuarto Disco de Teodosio «y ojalá sean muchos más», replicó el alcalde de Almendralejo.

Ofrenda floral

Seguidamente, el Extremadura estuvo presente en el santuario de Nuestra Señora de la Piedad, patrona de Almendralejo, para hacerle la ofrenda floral a la virgen. Curiosamente, esta vez no hubo subida de escaleras porque la imagen principal está siendo restaurada y sólo queda la imagen de piedra antigua.

El párroco, Nacho Pérez, recibió a los campeones en el santuario y brindó por un nuevo ascenso de categoría. «Yo ya les dije al club que sería capellán del Extremadura siempre que hubiera un ascenso. Así que me doy por renovado y os espero aquí de nuevo la próxima temporada», dijo de forma cariñosa antes de hacerse un selfie con los futbolistas.

El Extremadura todavía tiene una agenda importante de celebraciones y reconocimientos. Este jueves, plantilla y cuerpo técnico estarán en Badajoz para ser recibidos por la presidenta de la Diputación de Badajoz, Raquel del Puerto, que felicitará también a los campeones.

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