Helena Vaquero y Daniel Márquez se proclaman campeones de Extremadura infantil de tenis

El tenis extremeño ha vivido un intenso fin de semana con la disputa de dos campeonatos regionales. Por un lado, la Sociedad Hípica Lebrera de Badajoz acogió las fases finales del Campeonato de Extremadura Infantil, con arbitraje de Ángel Zambrano. Por otro, las pistas del Club de Tenis Cauria fueron escenario del Campeonato de Extremadura de dobles de veteranos, dirigido por Carlos Jiménez Martín.

Helena Vaquero y Daniel Márquez logran el título infantil

En el cuadro femenino infantil, Helena Vaquero se proclamó campeona de Extremadura tras imponerse en la final a Carolina Giménez por 6-4 y 6-3. Giménez había alcanzado la final después de superar a Ana Chaves en una semifinal muy igualada, resuelta por 7-5, 3-6 y 6-1. Por la otra parte del cuadro, Vaquero venció con autoridad a Leire Hermida por 6-1 y 6-2.

En categoría masculina, el título fue para Daniel Márquez, que derrotó en la final a Jorge Costa. Márquez se llevó un primer set muy competido por 7-6, con 7-3 en el tie break, y cerró el partido con un 6-4 en la segunda manga.

Las semifinales masculinas dejaron la victoria de Jorge Costa ante Alejandro Acera por un doble 6-3, mientras que Daniel Márquez superó a Pablo Vila por 6-3 y 7-5.

Entrega de premios. / Cedida

Los cuatro finalistas, Helena Vaquero, Carolina Giménez, Daniel Márquez y Jorge Costa, obtienen así la clasificación para el Campeonato de España Infantil, que se celebrará en el Club Internacional de Torrevieja, en Alicante, del 6 al 12 de julio.

En la modalidad de dobles infantil, Pablo Vila y Jorge Costa se adjudicaron el título tras vencer en la final a Daniel Márquez y Víctor Solís por un doble 6-1.

Engelmo y Sánchez firman doblete en veteranos

El Campeonato de Extremadura de dobles de veteranos se disputó en las modalidades masculinas +80 y +100 en el Club de Tenis Cauria. Los grandes protagonistas fueron Alejandro Engelmo y Fernando Sánchez, que lograron el título en ambas categorías.

En la modalidad +80, Engelmo y Sánchez alcanzaron la final tras derrotar a José Pedro Martín y Sergio Macías por 7-6, 3-6 y 10-8. En la otra semifinal, Mario y Alejandro Ibáñez vencieron a Emilio Leal e Ignacio de Llera por 6-4, 3-6 y 10-6.

Entrega de premios. / Cedida

La final comenzó con dominio claro de Alejandro Engelmo y Fernando Sánchez, que ganaron el primer set por 6-1. En el segundo, Mario y Alejandro Ibáñez ofrecieron más resistencia, pero Engelmo y Sánchez cerraron el encuentro con un 7-5 para proclamarse campeones.

En la categoría +100, Engelmo y Sánchez repitieron presencia en la final tras imponerse a Sergio Aceña y Juan Manuel Garrido por 6-1 y 6-4. Por la parte baja del cuadro, José Luis Albarrán y Víctor Nacarino superaron a José Pedro Martín y Sergio Macías por 6-3 y 6-2.

La final volvió a decidirse en el súper tie break. Alejandro Engelmo y Fernando Sánchez vencieron a José Luis Albarrán y Víctor Nacarino por 6-3, 4-6 y 10-4, completando así un doblete en las categorías +80 y +100.

El presidente de la Federación Extremeña de Tenis, Roberto Jiménez, y la presidenta del Club de Tenis Cauria, Sonja Wickmann, fueron los encargados de entregar los trofeos y premios a los finalistas.