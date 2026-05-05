El Vítaly La Mar BCB denuncia su exclusión de la final en Primera Nacional

Polémica en la fase final en Primera Nacional. El Vítaly La Mar BCBadajoz ha denunciado públicamente su exclusión de la final de la competición, a pesar de haber conseguido la clasificación en la pista tras imponerse por 91-73 en semifinales al Baloncesto Badajoz. La decisión, comunicada al día siguiente por la Federación Extremeña de Baloncesto, anuló el resultado deportivo por una presunta alineación indebida.

Un conflicto por la alineación

El origen del conflicto reside en la participación del jugador Jaime Paredes, cuya presencia en el número mínimo de partidos exigido ha sido cuestionada tras una denuncia del equipo rival. El BCB defiende que el jugador sí cumple con la normativa, al contabilizar un encuentro suspendido por causas meteorológicas en el que estuvo presente.

Según el comunicado, la normativa no contempla de forma explícita este tipo de situaciones, lo que impide aplicar una sanción basada en interpretaciones extensivas. Además, critican que la federación no realizara ninguna advertencia previa pese a disponer de toda la información antes del partido.

La entidad considera que esta actuación les ha dejado en una situación de indefensión y califica la sanción como desproporcionada. También recuerda una serie de decisiones en temporadas recientes que, a su juicio, han perjudicado sistemáticamente al club.

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El Vítaly La Mar ha anunciado que iniciará acciones en la justicia deportiva y, si es necesario, en la vía ordinaria, con el objetivo de revertir una resolución que consideran contraria a los valores del deporte.