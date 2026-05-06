Carreras de montaña | Campeonato de España de trail running
El Arte Físico, orgulloso de sus cinco podios nacionales
Elsa Alvarado, Laura Ordiales y Mateo Ramos a nivel individual y dos de los equipos de Promoción consiguieron medallas en Aguilar de Campoo
El Club Arte Físico consiguió cinco medallas en el Campeonato de España de Trail Running, celebrado durante el fin de semana en Aguilar del Campoo. El club extremeño obtuvo resultados en las modalidades Vertical y Classic, con presencia en podios individuales y por equipos en distintas categorías de promoción.
La competición comenzó el sábado con la modalidad Vertical. En esta prueba, Elsa Alvarado se proclamó campeona de España en categoría sub-18 femenina. También en la jornada del sábado, el equipo Promoción del Club Arte Físico, integrado por Martín González, Carlos Pedrosa, Bruno Ramos y Fernando Pérez, logró la segunda posición por equipos.
En esa misma modalidad, Martín González finalizó quinto en categoría sub-18 y Carlos Pedrosa fue sexto. Ambos formaban parte del equipo Promoción que subió al podio, por lo que sus resultados individuales también contribuyeron a la clasificación colectiva del conjunto.
Más éxitos
La primera jornada dejó además otras dos medallas para el club. Laura Ordiales consiguió el tercer puesto en categoría sub-23 femenina, mientras que Mateo Ramos terminó tercero en sub-16. Con estos resultados, el Club Arte Físico cerró el sábado con presencia en varias categorías del campeonato.
El domingo se disputó la modalidad Classic, en la que el equipo Promoción del Club Arte Físico volvió a subir al podio. En esta ocasión, el conjunto se proclamó campeón de España, después de haber competido también el día anterior en la modalidad Vertical.
Además del título por equipos, el club obtuvo varios puestos de finalista en la jornada dominical. Laura Ordiales terminó cuarta en sub-23 femenina; Martín González fue cuarto en sub-18 masculino; Carlos Pedrosa finalizó octavo en sub-18 masculino; y Elsa Alvarado ocupó la quinta posición en sub-18 femenina.
El balance final del campeonato fue de cinco medallas para el Club Arte Físico: el oro de Elsa Alvarado en sub-18 femenina en la modalidad Vertical, la plata del equipo Promoción en Vertical, los bronces de Laura Ordiales y Mateo Ramos, y el oro del equipo Promoción en la modalidad Classic.
Desde el club señalan que estos resultados son fruto del trabajo desarrollado durante los últimos años y de la preparación del grupo de atletas. En ese proceso destacan el papel de Remedios Márquez, entrenadora del Club Arte Físico, al frente de la planificación y seguimiento del equipo.
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