El Cacereño vuelve al trabajo con el Castilla en el horizonte

El Cacereño afronta otra semana clave en su pelea por la permanencia tras la victoria lograda ante el Arenteiro. El equipo descansó este martes y regresará este miércoles a los entrenamientos para preparar el partido del sábado ante el Real Madrid Castilla, previsto a las 21.00 horas en el Príncipe Felipe.

El triunfo del pasado domingo ha reforzado la confianza del grupo en un momento decisivo de la temporada. El 4-0 no solo permitió sumar tres puntos vitales, sino que también puede tener importancia en posibles desempates. Julio Cobos recordó tras el encuentro que el equipo tiene igualado el golaveraje particular con el Guadalajara, por lo que los goles a favor y en contra podrían acabar siendo determinantes.

La situación sigue siendo muy ajustada. «Hay tres o cuatro equipos peleando ahí abajo y solo uno se va a salvar. Va a ser muy bonito, pero también muy estresante para todos los que estamos metidos», señaló el técnico, consciente de que el margen de error es mínimo.

En el club no quieren mirar más allá del siguiente compromiso. Después del Castilla llegará la visita al Zamora y el cierre liguero ante el Talavera, pero la prioridad pasa por sumar este sábado. «Lo importante es preparar bien el próximo encuentro e intentar sumar tres puntos importantísimos», apuntó Cobos.

Recibimiento de cita grande

El encuentro ante el filial blanco ha sido declarado medio día del club. Los abonados deberán retirar el suplemento antes del sábado a las 14.00 horas. Pero eso no impedirá una gran afluencia de público al Príncipe Felipe. Además, el autobús del equipo llegará al estadio a las 19.20 horas, con recibimiento especial previsto para los jugadores. Por otro lado, el club recuerda que las personas que vayan con algún distintivo del Real Madrid tendrán que sacar entrada de la zona visitante, no pudiendo ubicarse en otro punto del estadio.