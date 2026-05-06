El Extremadura Pebetero afronta la exigente Bidasoa Itzulia 2026 en busca de grandes objetivos

El Extremadura Pebetero afrontará este fin de semana una de las citas más importantes de su temporada con su participación en la 52ª edición de la Bidasoa Itzulia 2026, que se celebrará en Irún, Guipúzcoa.

El equipo llega a la prueba con la moral alta tras su buena actuación en el Memorial Valenciaga, donde Paco Fernández fue sexto y José Ramón Jiménez terminó decimocuarto. Para esta vuelta, la formación extremeña ha inscrito a Paco Fernández, José Ramón Jiménez, Pablo Antúnez, Alberto Gallego, Manuel Peñas, Manuel Rodríguez y David Chamorro.

La carrera reunirá a 21 equipos de siete corredores y constará de tres etapas de gran dureza, con una cronoescalada inicial y dos jornadas especialmente exigentes para los escaladores.

La primera etapa será una cronoescalada de 4 kilómetros entre Guadalupe y Jaizkibel. La segunda, de 163 kilómetros, partirá de Arantza y finalizará en el puerto de Lizarrieta/Etxalar, con el exigente ascenso a Belate como principal dificultad. La última etapa, entre Hendaia e Irún, tendrá 107 kilómetros y un recorrido muy selectivo, con varios puertos de primera y segunda categoría.

El Extremadura Pebetero, patrocinado por la Fundación Jóvenes y Deporte, Pebetero Servicios y Formación, la Diputación de Badajoz, el Ayuntamiento de Zafra y Bicicletas Rodríguez, buscará competir por objetivos importantes en una de las vueltas más exigentes del calendario.