García Zurita hace historia y sella un doble billete mundialista

El atletismo pacense ha firmado un hito de enorme relevancia en los World Athletics Relays disputados en Gaborone (Botsuana), donde el Maven Club Atletismo Badajoz estuvo representado por David García Zurita y Jorge Hernández con la Selección Española Absoluta. La cita dejó un balance histórico para la entidad y para el deporte extremeño.

Estelar Zurita

El gran protagonista del fin de semana fue David García Zurita, que completó una actuación sobresaliente al lograr la clasificación para el Mundial de Pekín 2027 con el relevo 4x400 metros mixto y el 4x400 masculino. Especialmente destacada fue su participación en el relevo mixto, donde España firmó una actuación de alto nivel internacional al meterse en la final, asegurar el billete mundialista y establecer un nuevo récord de España con un tiempo de 3:09.89, rebajando la anterior plusmarca nacional.

El velocista pacense volvió a rendir a gran nivel en el 4x400 masculino, contribuyendo también a la clasificación del equipo nacional para la cita mundialista. Su doble éxito consolida su progresión y le sitúa como una de las referencias actuales del 400 español.

Competitivo Jorge Hernández

Junto a él, Jorge Hernández también formó parte de la expedición española, compitiendo en el relevo 4x100 metros. Aunque el cuarteto nacional no logró el objetivo de la clasificación, el atleta pacense ofreció una actuación competitiva en un contexto de máxima exigencia internacional.

Más allá de los resultados individuales, la presencia simultánea de ambos deportistas supone un hecho sin precedentes, ya que es la primera vez que dos atletas pacenses coinciden en una convocatoria absoluta en una competición de este nivel. Un logro que evidencia el crecimiento del atletismo en la ciudad.

Noticias relacionadas

Para el Club Atletismo Badajoz, este fin de semana trasciende lo meramente deportivo. La doble clasificación mundialista de García Zurita y la participación de Hernández reflejan el trabajo desarrollado en los últimos años y consolidan al club como una estructura capaz de proyectar talento hacia la élite nacional e internacional.