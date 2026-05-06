«Hay que sacar el máximo de puntos posible y rezar»

¿Cómo se siente? ¿En las semanas posteriores a una victoria obligada como la conseguida ante el Arenteiro hay alegría o alivio?

Desde luego que son días muy diferentes a los que se viven cuando se pierde un partido. Se vive de otra manera en el vestuario.

Volvió a ser titular tras tres partidos sin serlo, así que también habrá satisfacción individual...

Sí, eso es. Pero bueno, estuve esos tres partidos sin jugar de inicio y ya parece que me he reenganchado. Ojalá pueda terminar jugando.

Es llamativo que en sus primeros doce partidos tras llegar en el mercado de invierno saliese de inicio y luego llegase esa racha de tres sin hacerlo. ¿Cómo lo ha vivido?

Siempre se dice que uno no pide explicaciones si juega, así que tampoco debe pedirlas si no juega. Es verdad que jugué todo al llegar, pero también hay compañeros que entrenan igual que yo en mi posición y que aprietan. El míster, a la hora de hacer el once, tiene sus dudas. Yo estaba entre jugar o no jugar y no pasa nada. Igual que apretaban mis compañeros desde el banquillo, estaba apretando yo.

Julio Cobos siempre ha elogiado su personalidad sobre el campo y le puso con apenas dos entrenamientos. ¿Cómo recuerda esas primeras semanas?

Sobre todo, que ganamos varios partidos y eso es lo que al final manda en el fútbol: los resultados. Llegué, se dieron por casualidad o no, y vino muy bien para el equipo. Entonces creo que era momento de seguir jugando.

Cambiar de equipo a mitad de temporada siempre es difícil para un jugador, pero apenas estaba contando en el Pontevedra y parece que con su llegada a Cáceres acertaron las dos partes...

Sí, eso es. Vine a un equipo sabiendo que la cosa estaba complicada a nivel de clasificación, pero conocía al equipo, conocía al entrenador y creo que podía dar lo que necesitaban un poco. Y así se dio.

La gran pregunta es: ¿se salva el Cacereño?

Cien por cien.

¿Cien por cien?

Noventa y nueve no. Cien por cien.

¿Cuál es su cálculo? Por lo que parece, ganando los dos de casa ante Real Madrid Castilla y Talavera y con un empate estaría hecho...

Eso lo firmo: siete puntos de los nueve que quedan. Pero nadie sabe lo que va a valer y lo que no. Cada vez que hemos ganado, los otros implicados en la zona baja han ganado; y cada vez que hemos perdido, los otros han perdido. A lo mejor te vale con tres puntos, o haces los nueve y no te salvas. Ahora mismo no dependemos de nosotros, así que hay que sacar lo máximo posible y rezar.

Hay muchos implicados en la misma lucha...

Somos cinco equipos al menos y nos llevamos dos o tres puntos máximo entre los cinco. Creo que se va a decidir todo en la última jornada.

O sea, usted también firma jugárselo todo en la última jornada en Cáceres ante el Talavera...

Desde luego. Con el apoyo de nuestro público siempre va a ser mucho más fácil.

El sábado llega el Real Madrid Castilla...

Es un filial, y encima del Madrid, por lo que es uno de los mejores que hay. Cualquier jugador puede hacerte daño en cualquier momento, pero estamos preparados para lo que viene. Estoy seguro de que vamos a sacar el partido hacia adelante. Los filiales no se nos dan del todo mal y, por ejemplo, le hemos sacado los seis puntos al Athletic B. Ahora mismo, venga quien venga, vamos a morir. Y que pase lo que tenga que pasar.