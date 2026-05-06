Lotte Kopecky toma el mando de la Vuelta

Lotte Kopecky es una de las estrellas del ciclismo actual. Es una corredora que hasta ahora no se había animado a correr la Vuelta y ha sido este miércoles la ciclista que, por fin, ha triunfado en la prueba en una cuarta jornada sin mucha historia en cuanto a demarrajes, resuelta en una llegada masiva y como despedida de Galicia. Con estos datos Kopecky se impuso en el esprint, lo que la recompensó también con el jersey rojo que distingue a la primera clasificada de la carrera.

Fue el típico día de cierta recuperación en el que se deja madurar la fuga -en esta ocasión hasta tres kilómetros de la llegada- y donde las corredoras del SD Worx, uno de los bloques más potentes del ciclismo femenino, le prepararon el esprint a la corredora belga, después de los intentos fallidos de las etapas precedentes.

La fuga del día. / LA VUELTA

El SD Worx ha acudido a la Vuelta con dos ciclistas destacadas. Una es Kopecky y la otra la neerlandesa Anna van der Breggen, instalada ya en la cuarta plaza de la general y que apunta como una de las principales aspirantes al triunfo final en una ronda española que se resuelve viernes y sábado en los Picos de Europa.

Kopecky, a los 30 años, se distingue como la principal figura del ciclismo flamenco; el mismo que alimentan en hazañas, en el apartado masculino, Remco Evenepoel y Wout van Aert. Segunda en el Tour 2023, lo ha ganado todo en cuanto a clásicas: Flandes, Roubaix, Milán-San Remo… dos veces ha sido campeona del mundo y mantiene también un buen historial como ciclista de vanguardia en los velódromos, con siete títulos mundiales en diferentes especialidades, al margen de haber sido en 2024 subcampeona del mundo en la especialidad de gravel.

La clasificación general / LA VUELTA

En el terreno personal es pareja de Axel Merckx, excorredor profesional, director deportivo e hijo de la leyenda Eddy Merckx y la ciclista que lucirá el jersey rojo este jueves en el paso de la prueba por León pendientes todas de alguna racha de viento.

Noticias relacionadas

La etapa fue bastante tranquila y sin sobresaltos, excepto una valla que se fue al suelo en los metros finales. No hubo terreno para exhibiciones y Paula Blasi rodó sin contratiempos en el pelotón principal, aunque fue superada, con el mismo tiempo, en la clasificación general por la francesa Pauline Ferrand-Prévot, la ganadora del último Tour, que supuestamente, sólo supuestamente, está aún en fase de rodaje. Ahora, la ciclista catalana ocupa la décima plaza de la general.