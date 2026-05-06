El Al-Qázeres, contra la historia

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afrontará este sábado la vuelta de los cuartos de final del ‘playoff’ de ascenso a Liga Femenina Endesa con una desventaja que no solo es amplia en el marcador, sino también en la estadística. El equipo cacereño cayó el domingo en el Serrano Macayo ante Osés Construcción por 56-73, por lo que tendrá que ganar en Ardoi por 18 puntos o más para meterse en la Final Four.

El problema para el Al-Qázeres es que el formato de la LF Challenge se ha mostrado durísimo para los equipos que, como es su caso, parten del sexto al noveno puesto en la liga regular, los que disputan la ida en casa y la vuelta fuera. Desde la creación de la categoría, en la temporada 2021-22, se han jugado 16 eliminatorias completas de cuartos antes de la presente campaña. En 14 de ellas pasó el equipo que tenía la vuelta en casa, es decir, el mejor clasificado; solo dos de 16 fueron capaces de romper el orden previsto.

Esas dos excepciones fueron La Cordá de Paterna NB en 2022-23, que eliminó al Joventut tras ganar la vuelta en Badalona por 58-70 —había caído por 53-57 en la ida— y Azul Marino Mallorca Palma en la 2024-25, que dejó fuera a Melilla pese a perder la vuelta por 69-63, gracias al colchón del primer partido, que concluyó con un 68-54.

Fotogalería | Las imágenes del Alter Enersun Al-Qázeres - Osés Construcción Ardoi / Carlos Gil

Pesimistas precedentes

Para el Al-Qázeres, además, la historia reciente tiene un componente especialmente reconocible. Esta es la tercera presencia del club cacereño en el ‘playoff’ de la LF Challenge, y en las dos anteriores el desenlace fue el mismo: derrota en la ida, derrota en la vuelta y eliminación.

En la temporada 2022-23, el Al-Qázeres se midió al Celta Zorka Recalvi. Perdió en Cáceres por 53-57 y volvió a caer en Vigo por 55-51, aunque en este choque tuvo opciones reales de remontar. El global fue 112-104 para el Celta, con una diferencia de +8 para las gallegas.

Un año después, en la 2023-24, el rival fue el Joventut. El golpe fue todavía más duro: 51-68 en el Multiusos —Celia García se lesionó nada más empezar el choque— y 68-63 en Badalona. El global acabó en 136-114 para el Joventut, una diferencia de +22.

Ahora, en 2025-26, el Al-Qázeres vuelve a partir por detrás tras el 56-73 ante Osés Construcción. La diferencia es de 17 puntos, muy parecida en gravedad a la de su cruce ante Joventut y bastante mayor que la que tuvo que intentar remontar ante Celta.

El dato se vuelve aún más exigente si se mira solo lo que necesita ahora el Al-Qázeres: ganar fuera en la vuelta. De los equipos del sexto al noveno, solo uno ha ganado el partido de vuelta como visitante en toda la historia de las eliminatorias de la LF Challenge: La Cordá de Paterna NB, que venció al Joventut por 58-70 en 2023 y pasó la eliminatoria por +8.

Un +18 complicadísimo

La misión del Al-Qázeres no es simplemente ganar. Es ganar por una diferencia que hasta ahora casi nunca se ha visto en este lado del cuadro. Osés no solo tiene 17 puntos de renta, sino también la vuelta en casa. Y el formato históricamente ha protegido muchísimo al equipo mejor clasificado.

Los datos permiten una lectura clara: el Al-Qázeres no está eliminado, pero sí está obligado a hacer algo que la categoría no ha concedido desde que existe. No le basta con competir, ni siquiera con ganar. Necesita una de esas citas que cambian una estadística entera si el pronóstico se rompe.

Año a año

En la 2021-22, el Hozono Global Jairis eliminó al Lima-Horta, Alcobendas al Estepona, Recoletas Zamora al Celta y Manuela Fundación Raca a Osés Construcción.

En la 2022-23 pasaron Recoletas Zamora ante Osés, La Cordá de Paterna ante Joventut, Alcobendas ante Estepona y Celta ante Al-Qázeres.

En la 2023-24, Recoletas Zamora dejó fuera a Azul Marino Mallorca, Estepona a Leganés, Joventut al Al-Qázeres y La Cordá de Paterna a Alcobendas.

Y en la 2024-25, Estepona eliminó a Paterna, Azul Marino Mallorca a Melilla, Unicaja a Adareva y Recoletas Zamora a Domusa Teknik ISB.

La ida de la presente temporada quizás deje alguna rendija que se salga del guion. Resultó sorprendente que el Lima-Horta, octavo de la liga regular, pudiese con el tercero, el Unicaja Mijas (64-59), pero lo normal sería que hubiese remontada en Málaga. Además, el pulso entre el Recoletas Zamora —sexto, que dirige el placentino ‘Rula’ Pérez— y el Melilla, quinto, echa chispas: 54-51. Por último, el Celta, segundo, sí logró un +10 bastante alentador en su visita a Logroño al Bosonit, noveno, 50-60.