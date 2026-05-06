Tierra de Barros acoge el Campeonato de España junior masculino

Más de 500 deportistas reunirá el Campeonato de España junior masculino de voleibol, que se celebrará hasta el domingo en Almendralejo y Villafranca de los Barros, con 32 equipos.

La competición fue presentada este miércoles en Almendralejo en un acto con el presidente de la Federación Española de Voleibol, Felipe Pascual; el director general de Jóvenes y Deportes, Santiago Amaro; la presidenta de la Diputación, Raquel del Puerto; el alcalde, José María Ramírez; y el presidente del Club Voleibol Almendralejo, Luis Miguel Díaz.

Es el segundo año consecutivo que el campeonato se celebra en Almendralejo y en esta edición participarán ocho equipos más, lo que obligó a reforzar la organización y aumentar las sedes respecto a 2025.

El Club Voleibol Almendralejo destacó que los deportistas estarán acompañados por 50 árbitros y 100 voluntarios durante cinco días, en los que se disputarán más de un centenar de partidos.

Optimismo

El presidente de la Federación subrayó el crecimiento del voleibol, que triplicó sus cifras en los últimos años, y la importancia de impulsar el voleibol masculino, en una disciplina con mayoría de licencias femeninas.

Pascual incidió en el impacto deportivo y económico del campeonato, en la misma línea que el director de Deportes, quien señaló su apuesta por el turismo deportivo.

La presidenta de la Diputación puso en valor el apoyo institucional al deporte base y a competiciones que ayudan a «invertir en futuro, cohesión territorial y hábitos saludables».

El alcalde celebró que Tierra de Barros sea estos días «el epicentro del voleibol nacional» y destacó el trabajo «de muchísima gente que está detrás y que no se ve».

La competición buscará relevo en el palmarés al CV Soria, campeón de la pasada edición en el pabellón Extremadura del Palacio del Vino y la Aceituna de Almendralejo.