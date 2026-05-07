El Cacereño, seguro de que "el público nos empujará"

«El público va a empujarnos». En el Cacereño existe el convencimiento, o más bien la seguridad más absoluta, de que la afición volverá a responder este sábado en el Príncipe Felipe en una cita clave por la permanencia ante el Real Madrid Castilla. Así lo ha expresado a este diario Juan Miguel Olmeda, vicepresidente de la entidad y mano derecha del presidente Carlos Ordóñez, dos días antes de un partido que el club extremeño asume como «otra final». No puede ser de otra manera.

El dirigente verde apeló al papel de la grada como uno de los grandes argumentos del equipo en el tramo decisivo de la temporada. «La afición va a estar con nosotros, el público nos va a empujar, nos va a dar ese aliento. Será el jugador número 12, como lo está siendo en todos los partidos dentro y fuera», afirmó Olmeda.

Tres duelos con todo

El encuentro, previsto para este sábado a las 21.00 horas, será el penúltimo del Cacereño en casa. Después será el viaje a Zamora y la última cita de nuevo en el recinto verde ante el Talavera, ante un rival directo. Se prevé un mes de mayo no apto para cardíacos.

En el club se espera un ambiente especial, hasta el punto de que habrá recibimiento a los jugadores antes del choque. «Los jugadores lo están preparando a conciencia. Saben de la importancia que tiene el encuentro para nosotros», señaló el vicepresidente.

Papel clave

Olmeda también quiso destacar la respuesta de la afición durante toda la campaña. “Está la afición sobresaliente este año. Siempre han estado fuera y en casa hemos superado una cifra media de más de 3.500 aficionados», recordó el empresario de Guadalupe asentado en Cáceres, antes de insistir en la trascendencia del duelo frente al filial madridista.

«Este partido es el penúltimo en casa, es otra final, como dice Julio Cobos», recalcó. Para el Cacereño, la consigna pasa por sumar los tres puntos y prolongar sus opciones en la pelea por la salvación. «Seguimos donde queríamos estar, vivos, para poder conseguir el objetivo de la permanencia», concluyó Olmeda.