Las entradas para la fase final de la Copa del Rey en Cáceres ya están a la venta

Las entradas para la fase final de la Copa del Rey de fútbol sala ya están a la venta. La Real Federación Española de Fútbol ha abierto este jueves, 7 de mayo, el proceso de compra para la final four, que se disputará los días 23 y 24 de mayo en el pabellón Multiusos de Cáceres.

La cita reunirá a cuatro equipos: Jaén Paraíso Interior, Barça, Jimbee Cartagena Costa Cálida y Viña Albali Valdepeñas, que buscarán levantar el título y suceder en el palmarés a Movistar Inter, vigente campeón del torneo. El conjunto jiennense es el único de los cuatro participantes que repite presencia respecto a la edición de la pasada temporada.

El modo

Las entradas pueden adquirirse de forma online a través de tickets.rfef.es y tendrán formato electrónico mediante la App de Tickets RFEF. El máximo permitido será de seis entradas por operación de compra.

Los precios, con gastos de gestión incluidos, serán de 20 euros para las zonas de Tribuna Este y Oeste y de 18 euros para Fondo Norte y Sur. También habrá localidades accesibles para personas con movilidad reducida en silla de ruedas, con un precio de 18 euros e incluyendo entrada gratuita para un acompañante.

La RFEF recuerda que, para adquirir este tipo de entrada accesible, será imprescindible presentar el certificado de movilidad reducida y el DNI original de la persona solicitante. La petición deberá realizarse mediante el formulario habilitado por la federación y no implica reserva automática, ya que habrá que esperar respuesta por correo electrónico para completar la compra, siempre hasta agotar el aforo disponible.

Horarios de la fase final

La primera semifinal enfrentará a Jimbee Cartagena Costa Cálida y Viña Albali Valdepeñas el sábado 23 de mayo, a las 12.00 horas. Ese mismo día, a las 16.00 horas, se disputará la segunda semifinal entre Barça y Jaén Paraíso Interior.

La final está prevista para el domingo 24 de mayo, también a las 16.00 horas, entre los ganadores de ambas semifinales.