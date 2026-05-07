Fran Beltrán quiere seguir en el Mérida

Después de una semana marcada por la rumorología en redes sociales, donde se llegó a afirmar que Fran Beltrán ya estaba renovado como entrenador del Mérida para la próxima temporada, el técnico emeritense esperaba que su futuro centrara desde el inicio la rueda de prensa previa al partido de este sábado ante el Barakaldo. Sin embargo, la cuestión no apareció hasta el tramo final de su comparecencia.

Entre risas, Beltrán reconoció que pensaba que iba a ser “la primera o la segunda pregunta”. Ya en tono más serio, fue claro al abordar su situación: “Soy entrenador del Mérida, no portavoz del club. Entiendo que hay ciertos tuits que generan muchísima repercusión. Desde hace un par de días me llaman muchos agentes ofreciéndome jugadores, pero no hay nada oficial”. Y añadió: “Vamos a esperar a que tanto el club como el entrenador marquen sus tiempos y entiendan cuál es el momento adecuado para que haya una comunicación oficial sobre la decisión que se tome”.

Predisposición

Más allá de la falta de confirmación oficial, el entrenador dejó entrever su predisposición a continuar al frente del proyecto romano. “Yo estoy bien aquí. Siento que este club va a ser el más profesional de Primera Federación y que esa profesionalidad le va a acercar al fútbol profesional”, afirmó. También insistió en la necesidad de introducir cambios internos: “Tiene que haber cambios de mentalidad y hay que generar un sentimiento de pertenencia. Estoy contento de liderar ese tipo de retos que tenemos por delante”.

Beltrán también habló del futuro del club desde la perspectiva de la actual plantilla. En ese sentido, advirtió de que los futbolistas se están jugando mucho en este final de temporada. “Lidere quien lidere el proyecto, por supuesto que se están jugando el contrato del año que viene, porque tenemos que aumentar el nivel de exigencia, no solo en el campo, sino desde que se abra por la mañana la ciudad deportiva hasta que se cierre”, señaló.

El técnico fue más allá en su reflexión sobre el rendimiento del grupo: “Tenemos que ser profesionales y trabajar muy bien. Para eso necesitas jugadores capaces de ser constantes y ofrecer rendimiento en todo tipo de situaciones”. Y lanzó una advertencia clara: “Si hay jugadores que no son capaces de ofrecer el rendimiento que se espera en la recta final de un club que quiere ser profesional, eso va a tener consecuencias”.

El entrenador también puso en valor el crecimiento que está experimentando la entidad. “A nivel deportivo se está mejorando una barbaridad en cuanto a recursos de todo tipo. Vamos a tener una ciudad deportiva que no tienen algunos clubes de Segunda e incluso de Primera”, destacó. Además, subrayó la evolución del cuerpo técnico, la incorporación de medios tecnológicos para el entrenamiento y las mejoras en áreas como la nutrición, aspectos que, a su juicio, “generan un valor agregado para que el jugador que venga sea cada vez mejor”.

El próximo proyecto

Sobre el proyecto de la próxima temporada, Beltrán descartó que el club vaya a realizar grandes excesos económicos. “Creo que no va a haber un dispendio económico, porque no es la política del club. Va a ir creciendo, dando los pasos adecuados, pero va a poner las condiciones para ser mejores cada año”, explicó.

Así, el entrenador ha dejado claro su deseo de seguir comandando el proyecto del Mérida. Ahora falta conocer la decisión del club. La situación resulta especialmente significativa si se tiene en cuenta lo ocurrido en las tres temporadas anteriores en esta categoría. Entonces, la opinión mayoritaria del entorno emeritense era favorable a la continuidad de Juanma Barrero, David Rocha y Sergi Guilló, técnicos que habían cumplido los objetivos marcados, pero que por unas circunstancias u otras no continuaron.

En esta ocasión, Beltrán no ha alcanzado el objetivo deportivo de disputar el playoff de ascenso, pero sí parece existir una sintonía evidente entre su forma de trabajar y el modelo de crecimiento que pretende consolidar el club.