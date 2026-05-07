GRAVITEO Urban Sports Festival lleva la cultura urbana y el deporte al Circuit de Barcelona-Catalunya

El Circuit de Barcelona-Catalunya vivirá este verano una transformación poco habitual. Del 17 al 19 de julio, el asfalto de Montmeló se abrirá a la cultura y los deportes urbanos con la llegada de GRAVITEO Urban Sports Festival, una nueva cita que reunirá competiciones nacionales e internacionales, pruebas populares y una experiencia de festival abierta al público.

Durante tres días, el circuito se llenará de atletas, riders, aficionados y visitantes en torno a disciplinas que llevan años creciendo dentro y fuera de España. La propuesta combinará deporte de alto nivel y deporte popular con música, sesiones de DJ, gastronomía, activaciones y zonas pensadas para pasar el día más allá de las competiciones.

La entrada será gratuita mediante inscripción previa y ticket digital. Además, en las próximas semanas se lanzará la web oficial del festival, donde se habilitará toda la información práctica y el proceso de registro online.

Circuit de Barcelona-Catalunya El Circuit de Barcelona-Catalunya acogerá GRAVITEO Urban Sports Festival, un evento organizado por Prensa Ibérica, con el apoyo de Esportcat - Generalitat de Catalunya, Fundación Deporte Joven, Consejo Superior de Deportes, y la coorganización por parte de, el Circuit de Barcelona-Catalunya, la Real Federación Española de Patinaje y la Federación Española de deportes de Montaña y Escalada. El festival reunirá competiciones internacionales y nacionales de deportes urbanos, música y actividades deportivas abiertas al público. Inscripciones próximamente

Escalada y deportes urbanos de élite en competición

El programa deportivo será uno de los grandes ejes del festival. En escalada, GRAVITEO acogerá el Campeonato de Europa de Boulder y una prueba de la World Climbing Europe Series Speed, dos competiciones que reunirán a los escaladores más destacados del panorama continental con más de 15 nacionalidades compitiendo.

Junto a ellas, el skateboarding y distintas modalidades vinculadas al universo del patinaje urbano tendrán también un papel protagonista. El festival acogerá los Campeonatos de España de Skateboarding Street y Vert, además de las competiciones nacionales de Roller Freestyle —tanto en Street como en Vert— y el Campeonato de España de Scooter Street.

El objetivo no será únicamente reunir competición de máximo nivel, sino acercarla al público en un formato más abierto y cercano que el habitual. El visitante podrá moverse libremente entre espacios, seguir distintas pruebas durante el día o descubrir disciplinas que normalmente no comparten escenario.

Un festival en el que también se participa

Más allá de las competiciones oficiales, GRAVITEO quiere abrir el deporte a cualquier persona que quiera formar parte del ambiente del festival. Por eso, el evento incluirá también pruebas populares de patinaje de velocidad, marcha nórdica y running de 5K y 10K.

La idea es que el público no llegue únicamente para mirar desde la grada. El circuito se plantea como un espacio activo, con movimiento constante y actividades repartidas a lo largo de toda la jornada.

En la práctica, eso significa poder pasar de una final internacional de escalada a una exhibición de skate, descubrir una prueba de roller freestyle o terminar el día en una zona de música y food trucks sin salir del recinto.

Del 17 al 19 de julio, el asfalto de Montmeló se abrirá a la cultura y los deportes urbanos con la llegada de GRAVITEO Urban Sports Festiva

El Circuit de Barcelona-Catalunya, como nunca antes se había visto

Uno de los elementos más singulares del festival será precisamente su ubicación. Acostumbrado a grandes eventos de motor, el Circuit de Barcelona-Catalunya cambiará por unos días de registro para convertirse en un gran espacio dedicado a los deportes urbanos y alternativos.

La intención es aprovechar las dimensiones y el carácter icónico del recinto para crear una experiencia abierta y transversal, con distintos puntos de actividad funcionando de manera simultánea durante todo el fin de semana.

Esa convivencia entre disciplinas, públicos y ambientes forma parte de la propia identidad del festival. Habrá competición, pero también zonas de descanso, gastronomía, música en directo, market y espacios vinculados a la cultura urbana y al lifestyle.

Un fin de semana en movimiento

Aunque el componente deportivo será el núcleo del evento, GRAVITEO quiere funcionar también como punto de encuentro para públicos muy distintos. Desde aficionados habituales a estas disciplinas hasta familias o visitantes que simplemente buscan un plan distinto durante el verano.

La música y las sesiones de DJ acompañarán el ritmo del festival durante los tres días, mientras que la oferta gastronómica y las diferentes experiencias repartidas por el circuito irán construyendo un ambiente de festival continuo, donde la competición deportiva comparte protagonismo con el resto de propuestas.

Porque disciplinas como el skateboarding, roller freestyle, el scooter o la escalada no solo se entienden como competición, sino también como parte de una cultura ligada a la creatividad, la música, el espacio urbano y la vida al aire libre.

La entrada al festival será gratuita mediante inscripción previa y ticket digital

La nueva cita del calendario deportivo y urbano

GRAVITEO nace con la intención de convertirse en una de las grandes citas nacionales vinculadas a los deportes urbanos y alternativos. Esta primera edición en Montmeló será también la carta de presentación de un proyecto con vocación de continuidad y crecimiento.

Durante tres días, el Circuit de Barcelona-Catalunya cambiará el ruido de los motores por otro tipo de movimiento: el de riders, escaladores, patinadores, corredores y público compartiendo un mismo espacio donde siempre estará ocurriendo algo.

Un proyecto que abre una nueva etapa para los deportes urbanos y su cultura con proyección internacional.