El Cacereño trata de alimentar sus esperanzas ante el Castilla

El Cacereño se ha llenado de esperanza y es algo que espera refrendar esta noche. La goleada de la pasada semana en Espiñedo ante el Arenteiro (0-4) le devolvió pulso, confianza y argumentos para seguir creyendo en la permanencia en Primera Federación, pero no le cambió la naturaleza del momento: cada jornada sigue siendo una final. La siguiente llega a las 21.00 horas, en el Príncipe Felipe, ante un Real Madrid Castilla que pelea por asentarse en la zona noble y que obligará al CPC a sostener otra velada de máxima exigencia.

Julio Cobos no rebaja el tono de urgencia. Al contrario, lo asume como parte del paisaje competitivo en el que se mueve su equipo desde hace semanas. «Es un partido importantísimo, como viene siendo habitual todos los últimos partidos», resumió el técnico este viernes, consciente de que el Cacereño ha llegado al tramo decisivo con la obligación de sumar. «Te has aproximado mucho, pero aún no dependes de ti», advirtió.

La goleada ante el Arenteiro tuvo un valor doble. Por un lado, los tres puntos. Por otro, el impacto anímico de ganar con autoridad un duelo marcado en rojo. Cobos lo tenía claro: «Sabíamos que era una final, como lo era también el partido del Guadalajara. Era fundamental ganar». El Cacereño cumplió ante un rival hundido en la tabla y convirtió una obligación en un impulso.

Ese «seguir vivos» atraviesa toda la previa. El CPC llega reforzado, pero no salvado; más cerca, pero todavía fuera de una zona de confort en la que nunca ha vivido desde el pasado verano.

Julio Cobos gesticula durante un partido de esta temporada. / Jorge Valiente

¿Siete de nueve? Vale

Cobos no quiso entrar en demasiadas cuentas, aunque sí dejó una idea clara cuando se le planteó el posible 7 de 9 en las tres últimas jornadas. «Podríamos salvarnos si es así», reconoció. Pero se resiste a convertir la permanencia en una quiniela constante. «Ahora lo que es realmente importante es sumar de tres, si es posible, sumar los tres puntos. Y cuando termine la jornada, mirar los partidos de los rivales», insistió.

El obstáculo no será menor. El Castilla, aunque salpicado por la crisis de su primer equipo, llega con el sello clásico de los filiales: calidad, ritmo, talento individual y cierta vulnerabilidad si el partido se lleva a terrenos incómodos. Cobos subrayó su dimensión con una frase muy gráfica: «Algunos jugadores ya han jugado en Primera División y no en cualquier equipo, en el Real Madrid». Para el técnico, eso explica buena parte del peligro blanco: «Son jugadores elegidos, jugadores de una calidad técnica superior. Los controles, la velocidad, el ritmo que impone... seguramente es un equipo que te puede hacer sufrir mucho».

La receta pasa por no dejarle jugar cómodo. «Si eso pasa, te van a matar», avisó, esperando un partido de mucho trabajo colectivo, vigilancia sobre los laterales y capacidad para interpretar los momentos. «En los momentos que veamos flaquear, pues aumentar el ritmo. Y en los momentos que flaqueemos nosotros, tratar de llevar el partido a donde a nosotros nos pueda interesar más».

El lastre

El Cacereño también se agarra a una mejora que se considera real. «En esta segunda vuelta la puntuación está siendo muy buena. Nosotros tenemos el déficit de esa primera vuelta», explicó. Aun así, no esconde las heridas que han llevado al equipo a esta situación: partidos en los que se escaparon puntos en el último tramo, ventajas no sostenidas y errores demasiado caros.

Noticias relacionadas

Según aseguró, cuenta en principio con toda la plantilla, aunque «hay algún jugador entre algodones», pendiente de las últimas sensaciones para saber si es de la partida. Cobos defendió la amplitud de la plantilla: «Yo no pongo a un jugador porque me caiga mejor. Tengo que mirar por el bien del equipo y pongo a los jugadores que creo que pueden ganar».