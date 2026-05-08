El Coria inicia su histórica eliminatoria ante la Minera

La Isla vivirá este sábado, a partir de las 18.00 horas, una jornada para el recuerdo, ya que, por primera vez, la casa celeste albergará un ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación. La única experiencia anterior del Coria en una fase de ascenso tuvo lugar en tierras valencianas, al tratarse de una sede única.

Los celestes quieren prolongar estos días de ilusión que están viviendo y, para ello, tendrán que eliminar a un equipo que ha estado luchando por el ascenso directo en un codo a codo con el Extremadura: la Deportiva Minera. Se trata de un conjunto con experiencia y con varios jugadores que ya saben lo que es jugar en La Isla tras su paso por el fútbol extremeño.

El factor cancha puede ser clave si los de Rai logran aprovecharlo para viajar a tierras murcianas con ventaja en el marcador, ya que tanto caurienses como mineros se hacen fuertes cuando juegan como locales. Los números de ambos equipos indican que, a priori, será una eliminatoria muy igualada, puesto que están empatados en goles a favor, aunque los visitantes cuentan con una pequeña ventaja en los goles en contra.

Las ya habituales bajas de Gonzalo Llerena y Hugo López son las que tendrá Rai para este partido. Podría tener continuidad el once que salió de inicio la pasada jornada en Alcalá y que tan buen resultado le dio al técnico celeste, aunque también podría sufrir algún retoque que Rai no desvelará hasta momentos antes del encuentro.

El factor campo

Preocupa el estado del césped después de las lluvias caídas en las horas previas al partido, lo que podría provocar que el terreno de juego estuviera pesado en el último tramo del encuentro. En ese escenario, el equipo que esté mejor físicamente tendría ventaja sobre su rival.

La plantilla ha celebrado una comida de hermandad, como viene siendo habitual durante la temporada, y se ha conjurado de cara al trascendental partido. Las gradas de La Isla presentarán una excelente entrada, ya que en la localidad no se habla de otra cosa que no sea del Coria.

La Deportiva Minera ha completado una temporada regular sobresaliente en el grupo IV de Segunda Federación, en la que ha llegado con opciones de ascenso directo hasta la última jornada y ha obligado al Extremadura a no fallar para conservar la primera plaza.