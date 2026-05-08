El Formación Deportiva Mérida reclama apoyo a nivel municipal

El Formación Deportiva Mérida afronta una nueva etapa tras conseguir los derechos deportivos para competir la próxima temporada en Primera Nacional Femenina de baloncesto. El ascenso del sénior femenino supone un hito para la entidad emeritense, que después de dos años de trabajo ha logrado abrirse paso hacia una categoría nacional en un momento que desde el club consideran clave para el crecimiento del baloncesto femenino en la ciudad.

Así lo ha trasladado Marcel Sol, coordinador del Formación Deportiva Mérida, que destaca que la noticia llega «en el momento adecuado». El equipo emeritense obtuvo la plaza tras finalizar la fase regular del Torneo Diputaciones Cáceres y Badajoz en tercera posición. Los dos primeros clasificados, Al-Qázeres y BB Badajoz, ya contaban con plaza en la categoría y habían asegurado su permanencia, por lo que la posición del conjunto de Mérida le permitió adquirir finalmente los derechos deportivos de ascenso.

La derrota en semifinales del ‘playoff’ por el título ante BB Badajoz no alteró ese escenario, ya que entre los equipos eliminados en semifinales prevalecía como criterio la clasificación obtenida en la liga regular.

Crecimiento

Sol pone en valor que este salto no es un hecho aislado, sino la consecuencia del crecimiento de toda la estructura femenina del club. «El crecimiento del baloncesto femenino en Mérida es evidente», señala el coordinador, que recuerda que esta temporada el club ha disputado dos finales sénior, la regional y la provincial, además de una final oro en categoría cadete, una final plata en infantil, presencia en ‘playoff’ en minibasket y un aumento continuado del número de jugadoras.

«Todo eso demuestra que existe una base real y que el baloncesto femenino emeritense está preparado para seguir creciendo», afirma Sol, que insiste en que el reto cambia a partir de ahora. «Ya no se trata solo de conseguir la plaza, sino de consolidar el proyecto para que tenga estabilidad y continuidad en el tiempo».

En ese proceso, el Formación Deportiva Mérida quiere comenzar antes por los cimientos institucionales y económicos que por la propia confección de la plantilla. El club tiene previsto iniciar desde esta misma semana una ronda de contactos con diferentes administraciones. Entre ellas, la Junta de Extremadura, la Diputación de Badajoz y el Instituto de la Mujer, instituciones que, según Sol, ya han mostrado interés en apoyar el proyecto.

El equipo del Formación Deportiva Mérida senior femenino. / FD Mérida

Apoyo local

Entiende que la dimensión de esta iniciativa va más allá de lo estrictamente deportivo. «Este proyecto tiene un componente deportivo y social muy importante», sostiene. Sin embargo, desde el club consideran que el respaldo decisivo debe llegar desde Mérida.

«Creemos que el apoyo más importante debe llegar desde la administración local», subraya Sol, que expresa la voluntad del FD Mérida de abrir una vía de diálogo directa con el consistorio. «Nos gustaría iniciar una comunicación fluida con el Ayuntamiento de Mérida y ver si ambas entidades podemos caminar en la misma dirección por el bien del baloncesto femenino de la ciudad».

El mensaje del club se dirige de manera clara a la necesidad de que el baloncesto femenino pueda contar con un respaldo equiparable al recibido por otros proyectos deportivos de la ciudad. «Es bien sabido que el consistorio ha realizado un esfuerzo muy importante para apoyar otros proyectos de baloncesto masculino en categorías nacionales de nuestra ciudad, y nosotros entendemos y deseamos que ese respaldo también pueda existir hacia el baloncesto femenino», apunta Sol.

El equipo cadete femenino, reciente subcampeón de Extremaudra. / Cedida

«Una referencia»

Para el Formación Deportiva Mérida, el ascenso puede convertirse en una referencia para muchas niñas y jóvenes de Mérida y de Extremadura. El club defiende que disponer de un equipo en categoría nacional permitiría visualizar un recorrido completo dentro de la propia ciudad: empezar en la cantera y poder llegar a competir a nivel nacional sin necesidad de marcharse fuera.

«Creemos que es una oportunidad muy bonita para Mérida, no solo desde el punto de vista deportivo, sino también social y educativo», añade Sol. En su opinión, el deporte femenino necesita «estructuras, continuidad y visibilidad», y el nuevo proyecto del FD Mérida puede contribuir a fortalecer esos pilares.

El ascenso, por tanto, abre una puerta deportiva, pero también plantea un desafío de sostenibilidad. El club quiere convertir la plaza en Primera Nacional Femenina en un proyecto duradero, con apoyos suficientes y arraigo.