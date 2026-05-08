La gimnasia rítmica extremeña se prepara para la Copa de la Reina en Santander

La Federación Extremeña de Gimnasia Rítmica ya tiene definido el equipo que representará a la región el próximo fin de semana en la Copa de la Reina, una de las citas más destacadas del calendario nacional, que se disputará en Santander y reunirá a algunas de las mejores gimnastas del país.

Extremadura acudirá a la competición con presencia en las categorías junior y senior, con una expedición formada por deportistas de clubes de Plasencia, Cáceres y Almendralejo. El objetivo será firmar una buena actuación en un campeonato de alto nivel y seguir consolidando el crecimiento de la gimnasia rítmica extremeña.

En categoría junior competirá María Germán, del Club Gimnasia Rítmica Nashira de Plasencia, que participará en el ejercicio de aro. También formará parte del equipo Valeria Barriga, del Club Hadar de Cáceres, que tomará parte en la modalidad de cinta. La representación junior se completa con Noelia Burgos, del Club Gimnástico Almendralejo, que competirá con pelota y mazas.

Más nombres

En la categoría senior, Extremadura estará representada por Isabel Fernández, que competirá con aro y mazas, y por Giannina Rosario, que lo hará con pelota y cinta. Ambas pertenecen al Club Gimnástico Almendralejo.

La expedición extremeña estará dirigida por Nazaret Santano, entrenadora del Club Gimnasia Rítmica Nashira y del Club Hadar, y Marta Calamonte, técnica del Club Gimnástico Almendralejo. Ambas acompañarán a las gimnastas en una competición que reunirá en Santander a la élite nacional de esta disciplina.

La presencia de Extremadura en la Copa de la Reina vuelve a poner de manifiesto el buen momento que atraviesa la gimnasia rítmica en la región, con deportistas que afrontan la cita con ilusión y con el reto de llevar el nombre de Extremadura lo más alto posible.