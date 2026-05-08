El Levante reina en la locura y Etta Eyong mantiene vivo el sueño de la permanencia

El camerunés Etta Eyong culminó con un gol con la testa en el 90 la remontada del Levante contra un Osasuna en inferioridad numérica toda la segunda parte para aferrarse a la lucha por la permanencia después de un partido de locura en el que pasó de todo (3-2).

En el minuto tres, Toljan se marcó en propia puerta al intentar rechazar un centro sin mucho peligro de Osasuna y Budimir marcó el 0-2 en el minuto 11, pero Víctor García empató con un doblete en los minutos 35 y 37.

Antes del descanso, Herrera fue expulsado con roja directa por tocar el balón con la mano casi en el mediocampo. y, después de una segunda parte de asedio levantinista, el camerunés se lanzó en plancha para rematar con todo.

Autogol de Toljan

El empate no servía a ninguno de los dos equipos y se notó en el inicio. Los levantinistas, sin margen de error, probaron suerte en el primer minuto con un chut ajustado al poste de Víctor García que atrapó Sergio Herrera, mientras que el equipo navarro, que quiere luchar por Europa, solo tuvo que esperar un regalo defensivo.

A los tres minutos, Moncayola salió al contraataque para poner desde la banda un centro carente de peligro y que se preveía que iba a pasar de largo por el área, pero, de manera inexplicable, Toljan lo empujó dentro de su propia meta al tratar de rechazarlo ante la cara de asombro de Ryan, que incluso se tapó los ojos, y de todo el Ciutat de València.

El autogol del alemán dejó tocado al equipo de Luís Castro, al que le costaría dejar atrás esa sensación de incredulidad y reiniciarse mentalmente. Los levantinistas no lograban sacudirse los nervios y estaban totalmente partidos. Todavía no habían conseguido pasar página y ya habían recibido el segundo.

Budimir pone el segundo

Osasuna aprovechó otro desajuste defensivo para castigar a los locales en el minuto once. Bretones puso un centro para Budimir, que remató totalmente solo y a puerta vacía para poner el 0-2 con un derechazo que se estrelló en el poste y entró en la portería.

No fue hasta el minuto veinte cuando el Levante logró enlazar una buena jugada que acabó con un testarazo de Olasagasti que se quedó encima de la red. Poco a poco, fue asentándose cada vez más en el partido e incluso logró asediar a Osasuna con un incesante Carlos Espí. Pero no fue el goleador azulgrana esta vez el salvador. Fue Víctor García.

Doblete y expulsión

El extremo valenciano logró empatar el partido en dos minutos tras un córner en el que aprovechó el desajuste defensivo de Osasuna (m.35) y con un lejano centro-chut que se convirtió en un golazo por la escuadra (m.37). Dijo Alessio Lisci que iba a haber muchos partidos dentro del partido y que iba a ser muy emocional. Seguramente el técnico italiano no se imaginaría que tanto.

Osasuna estaba totalmente superado y prueba de ello fue la acción de Sergio Herrera pasado ya el minuto 45. El guardameta de Osasuna, tras una mala salida, despejó con la mano el balón casi en el mediocampo para evitar que Espí se hiciera con él y fue inmediatamente expulsado. En su lugar entró el exlevantinista Aitor Fernández.

Testarazo final

Tras el descanso, el Levante puso a Osasuna contra las cuerdas con un remate de Espí que rechazó Catena, un chut del recién incorporado Brugué que sacó con una gran mano Fernández y un zapatazo lejano de Dela que repelió el larguero.

El equipo valenciano lo intentaba de todas las maneras y Lisci, que volvió a la que fue su casa, movió el banquillo. La entrada de Lucas Torró y Raúl García le sentó bien al equipo pamplonés, pero con inferioridad numérica era difícil contrarrestar el empuje del rival.

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El Levante siguió empujando en los últimos minutos y Etta Eyong hizo estallar la locura en el Ciutat de València con un testarazo en el minuto 90 que da esperanza a los levantinistas.