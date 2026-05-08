El Mérida visita Barakaldo con la Copa del Rey como estímulo

Sin opciones de pelear por los puestos de ‘playoff’ de ascenso, el Mérida todavía tiene a mano clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey. Al haber dos equipos filiales, Real Madrid Castilla y Celta Fortuna, entre los cinco primeros clasificados, la última plaza para jugar el torneo copero se amplía hasta la séptima posición. Actualmente, los emeritenses son décimos, a tres puntos del sexto y del séptimo, Ponferradina y Barakaldo, respectivamente. Se da la circunstancia de que el equipo vasco es el rival de este sábado (14.00 horas), con lo cual el encuentro se antoja vital para conseguir este objetivo secundario.

Prudencia con Carlos Doncel

Fran Beltrán no podrá contar con los lesionados Javi Areso, Javi Domínguez y Carlos Doncel. Los dos primeros esperan estar la semana que viene; con respecto al tercero, que tiene una microrrotura, se quiere priorizar que se recupere bien porque «ha sido un año difícil para él, con molestias desde la pretemporada y teniendo que forzar en algunas situaciones», señalaba el entrenador.

En relación con las dudas sobre la motivación del equipo ante este final de temporada descafeinado, Beltrán fue claro: «Tenemos que verlo el sábado. Todo lo que hablemos no vale para nada si luego en el campo no te dejas la vida. Mi sensación es que el equipo trabaja bien; ha sido una semana difícil porque estabas luchando por un objetivo muy bonito y ahora está prácticamente imposible». La distancia con el quinto es de seis puntos a falta de nueve por disputarse. Para Beltrán, «cuando la temporada ha sido exigente y queda poco, hay que ser fuertes mentalmente, pero no tenemos excusa para no ir a un partido complicadísimo y no darlo absolutamente todo. Hay que intentar sumar el mayor número de puntos contra quien sea. Trabajamos mucho como para no dignificarlo. No hay nada mejor que hacer en la vida que competir».

Fran Beltrán. / AD MÉRIDA

Al técnico parece que se le ha hecho corto el curso, pues asevera que «no tengo ganas de que se acabe la temporada. A mí me gusta mucho mi trabajo. No necesito vacaciones ni parar. Necesito sentir que hay cosas que estoy haciendo mal para darme fuerza para corregirlas, autorresponsabilizarme y crecer como entrenador».

Con respecto al once que vaya a poner en liza ante el Barakaldo, este «no va a estar condicionado por la posibilidad de jugar ‘playoff’; va a depender del nivel de los jugadores, de lo que entendemos que va a ser el partido, de quién se ajusta mejor y del hambre que sintamos que tienen los jugadores. Me parecería inaceptable que algún jugador no estuviera al 200 por 100, pero sería aún peor que lo descubriera después de ponerlo». Podría darse la circunstancia de que repitiera el mismo once que la semana pasada.

Lasesarre, un fortín

Enfrente se va a encontrar a un Barakaldo con más ilusión que presión, pues el objetivo de la salvación ha sido una anécdota teniendo el sueño del ‘playoff’ a solo tres puntos. Su gran campaña la ha forjado haciendo de Lasesarre un fortín, con solo dos derrotas en 17 partidos. Además, es el cuarto equipo menos goleado del grupo.

Beltrán lo definía como un equipo que se encuentra «muy cómodo presionando, algo menos en bloque medio o bajo. El que tiene la capacidad de tomarse tiempo le hace daño, a costa de correr muchos riesgos».

Imanol de la Sota, técnico gualdinegro, no tiene bajas por sanción y solo mantiene la duda de Álvaro Peña, pendiente de reaparecer.