Muere el piloto checo Kamil Holan en una carrera en Reino Unido

La tragedia vuelve a azotar el mundo del motociclismo. El piloto checo Kamil Holan, de 48 años, falleció el jueves durante los entrenamientos de la North West 200, una carrera en carretera que se celebra tan solo unas jornadas antes del inicio de la TT de la Isla de Man, la legendaria pero extremadamente peligrosa carrera que se disputa en las carreteras de la isla irlandesa.

Los hechos se produjeron duante los entrenamientos de la categoría de Superbike, en la curva más rápida del trazado, la Station Corner. Se mostró la bandera roja y, tras un retraso en las siguientes sesiones, se informó que un piloto había fallecido. "Un competidor en el Briggs Equipment North West 200 de 2026 ha fallecido tras un incidente en la curva de Station en el circuito de la NW200 durante la sesión clasificatoria de Superbike de esta mañana", informaba la organización.

No se supo entonces de quién se trataba, pero se informó que la familia había dado el consentimiento para que se siguiese disputando la prueba. Fue más tarde cuando el equipo Hefty74 – Motoškola confirmaba el fallecimiento de Holan. "Los motores se apagaron hoy. Nuestro Kamil Holán ha fallecido. Con un dolor indescriptible en nuestros corazones anunciamos que hoy en la segunda clasificación de North West 200, nuestro querido Kamil Holán nos dejó para siempre", comenzaban diciendo.

"Falleció un hombre que respiraba por el deporte de la motocicleta. Kamil no era sólo un increíble piloto y una leyenda de las carreras checas en carretera, que conquistó valientemente las pistas más duras del mundo desde Ho řice hasta la Isla de Man. Fue sobre todo un amigo maravilloso, un hombre de gran carácter. Kamil, fuiste inspiración, apoyo y compañero en la vida y en la pista. Tu humildad, pasión y sonrisa se extrañarán cada segundo. Gracias por todo lo que has dado y sido por nosotros. Tu legado vivirá en Hefty74 y en nuestros corazones", rezaba el comunicado, antes de expresar sus condolencias a la familia y seres queridos del checo.

20 fallecidos en la historia de la cita

Como sucede en la Isla de Man, se trata de una cita extremandamente peligrosa y que se ha cobrado 20 fallecimientos a lo largo de su historia, que se inició en 1929. El último, fue Malachi Mitchell-Thomas en 2016. Una noticia que nunca ningún seguidor del deporte quiere escuchar.

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Las sesiones del jueves quedaron finalmente canceladas y se han reprogramado para el sábado. Con el consentimiento de la familia, la prueba seguirá hacia adelante. Lo cierto es que Holan era un veterano de las carreras en carretera. En 2012 ganó Newcomers A en el Gran Premio de Manx en la Isla de Man. Desde 2018 participó en el TT de Man, con un vigésimo lugar como mejor plaza. Esta pérdida recuerda, una vez más, lo peligroso que puede llegar a ser el 'motorsport'.