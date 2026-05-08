Múltiples frentes abiertos para los atletas de Extremadura

El atletismo extremeño afronta este fin de semana una intensa agenda competitiva con presencia en distintos puntos del país y también en el panorama internacional. La actividad comenzará este sábado con la disputa de la segunda jornada de la Liga Autonómica de Clubes en pista, que se celebrará a partir de las 16.30 horas, en las pistas del Centro Nacional de Tecnificación Deportiva de Cáceres.

Tras la primera jornada, el Capex lidera con claridad la clasificación tanto en categoría masculina como femenina, seguido por el Badajoz. La pelea por la tercera posición se presenta más abierta: en hombres, el Plasencia ocupa ese puesto, con el Arte Físico de Cáceres al acecho, mientras que en mujeres el Mitreo de Mérida defiende una tercera plaza muy ajustada.

La Federación Extremeña de Atletismo espera un gran ambiente en las gradas, aunque la coincidencia con otros campeonatos nacionales reducirá la presencia de algunas de las principales figuras del atletismo regional.

Uno de esos focos estará en Pereiro de Aguiar, en el complejo lúdico-deportivo de Monterrei, en Ourense, donde se celebrará el Campeonato de España de Selecciones Sub-16. Extremadura acudirá con un equipo de 40 atletas, un conjunto joven que buscará acumular experiencia en la alta competición y medirse al resto de selecciones autonómicas.

Más protagonistas

También habrá representación extremeña en el Campeonato de España de Fondo en Pista, que tendrá lugar en Mahón. Allí destaca la participación de Yago Rojo, acompañado por dos de las grandes promesas, Iker Flores y Javier Masero.

La agenda avanza con el Campeonato de España Universitario, que se disputará en Jaén y al que acudirán varios extremeños como estudiantes de distintas universidades, principalmente de la Uex, aspirando a medalla.

Por último, en el plano internacional, David Barroso abrirá su temporada en Florencia, donde participará en una prueba de 800 metros de alto nivel.