El Al-Qázeres piensa en ganar y luego soñar con la hazaña

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura afronta este sábado (19.30 horas) en la pista del Osés Construcción Ardoi la vuelta de los cuartos de final del ‘playoff’ de ascenso a Liga Femenina Challenge con una misión de enorme dificultad. La derrota de la ida en el Serrano Macayo por 56-73 le obliga a ganar por 18 puntos o más para meterse en la Final Four. Un reto que no solo es amplio en el marcador, sino también en la estadística: desde la creación de esta competición, solo dos de las 16 eliminatorias completas de cuartos anteriores a esta temporada fueron resueltas por el equipo que jugaba la vuelta fuera.

El precedente es, por tanto, muy poco amable para el Al-Qázeres, que tampoco ha logrado ganar un solo encuentro de los cinco que ha disputado en esta fase en su historia. Todo es opinable, pero viajar el mismo día del partido a una localidad a más de 500 kilómetros de distancia es lo suficientemente significativo.

Jesús Sánchez, sin embargo, intenta que el equipo no se desplace a Navarra mirando de entrada ese +18 que exige la eliminatoria. El entrenador del Al-Qázeres prefiere dividir el desafío y empezar por lo más elemental: ganar el partido. «Sabemos que el resultado de la ida no es el más adecuado para afrontar la vuelta», admite, aunque insiste en que el enfoque debe ser otro. «El paso número uno es intentar ganar el partido. Incluso si no consiguiéramos la diferencia, acabar con victoria una temporada como esta todavía le pondría un buen broche a un muy buen año».

Fotogalería | Las imágenes del Alter Enersun Al-Qázeres - Osés Construcción Ardoi / Carlos Gil

Sin urgencia

La clave, según el técnico, pasa por no salir a la pista devoradas por la urgencia. «Si nos planteamos remontar 17 puntos corriendo, seguramente lo único que consigamos es una diferencia en contra más o menos importante», advirtió Sánchez. La ida ya dejó una enseñanza en ese sentido: el Al-Qázeres se precipitó en determinados momentos, sobre todo cuando quiso recuperar demasiado rápido el terreno perdido.

El partido del Serrano Macayo quedó muy condicionado por detalles que terminaron agrandando la herida. Uno de los más evidentes fue el tiro libre. El Al-Qázeres, uno de los equipos más fiables de la temporada desde esa línea, firmó un doloroso 11 de 22. «Éramos el segundo mejor equipo en tiros libres de la temporada y el día del ‘playoff’ nos dejamos once. Seguramente por ahí la distancia hubiera sido más corta», recordó.

«Creo que el partido que hicimos y el partido que hacen ellas no es un partido de tanta diferencia, pero sí lo es en la gestión de ciertos momentos, sobre todo al final», analizó el entrenador.

Pese a todo, el vestuario ha reaccionado con ganas de competir. «Veo ganas de hacer un buen trabajo allí, de intentar hacer un buen partido», sostiene Sánchez. Según su versión, el grupo se ha ganado una despedida a la altura de su temporada, incluso aunque la remontada no llegue: «El equipo se lo debe a sí mismo. Ha hecho tantas cosas bien este año que, si ha de acabarse el sábado, que lo acabemos con una victoria y ojalá pudiendo competir a buen nivel».

El Al-Qázeres tendrá además la baja casi segura de Lucía Fontela, lesionada en el tobillo durante el encuentro de ida. «Trabajamos con la idea de que no pueda estar», reconoció el técnico, aunque el equipo realizará una última prueba antes del partido. Por si fuera poca complicación.