Alberto Ginés, plata en el arranque del circuito internacional

Alberto Ginés ha vuelto a subir al podio mundial. El escalador cacereño logró este sábado la medalla de plata en la prueba de dificultad de las World Climbing Series de Wujiang, en China, en el estreno de la temporada internacional de esta modalidad. El extremeño cerró la final con una marca de 39+, solo por detrás del japonés Neo Suzuki, que se llevó el oro con 44+. El bronce fue para el surcoreano Dohyun Lee, también con 39+, aunque por detrás de Ginés por los criterios de desempate.

La plata confirma el excelente momento competitivo de Ginés, que arrancaba en Wujiang la defensa del título general de dificultad logrado en 2025. La propia organización internacional lo situaba antes de la prueba como uno de los grandes nombres del concurso masculino, después de una temporada anterior marcada por una regularidad sobresaliente: alcanzó el podio en las seis citas de dificultad del circuito y se proclamó ganador de la general sin necesidad de conquistar ningún oro.

En Wujiang, Ginés volvió a demostrar esa fiabilidad. Tras una primera jornada de clasificación en la que pasó el corte, el cacereño elevó su nivel en semifinales, donde fue segundo con 39+, únicamente superado entonces por el japonés Satone Yoshida. En la final repitió registro, suficiente para asegurar la plata y para añadir otro podio a una serie que ya empieza a ser imponente: siete podios consecutivos en pruebas de Copa del Mundo/World Climbing Series, con un balance reciente de cuatro platas y tres bronces.

La consistencia como seña de identidad

Ginés llegaba a China con un objetivo declarado: mantener la consistencia que le convirtió en referencia mundial de la dificultad. Antes del inicio de la competición, el campeón olímpico en Tokio 2020 explicaba a World Climbing que se encontraba «bastante bien» y que su meta principal era conservar esa regularidad durante toda la temporada, además de intentar mejorar los resultados del curso anterior.

La primera respuesta ha llegado pronto. En la segunda parada de las World Climbing Series 2026, y primera de dificultad, el extremeño volvió a mezclarse con la élite asiática y mundial. La prueba de Wujiang reunió a especialistas de primer nivel y se disputó en el Fenhu Culture and Sports Center, dentro de un evento que concentró a 223 deportistas de 34 países entre las modalidades de dificultad y velocidad.

Orgullo extremeño

El resultado provocó también reacciones institucionales en Extremadura. La presidenta de la Junta, María Guardiola, felicitó al deportista en redes sociales con un mensaje en el que destacó su «talento, esfuerzo y orgullo extremeño». La publicación responde al nuevo éxito internacional de un deportista que continúa siendo una de las grandes referencias del deporte cacereño y español.