El BCB visita Algeciras con solo tres puntos en contra

El Vítaly La Mar BCB visita este domingo al Damex CB Algeciras, a partir de las 12:00 horas, en el partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Segunda FEB, con el reto de remontar los tres puntos de desventaja que arrastra del duelo de ida en La Granadilla, donde los andaluces se impusieron por 69-72.

La cita llega marcada por la igualdad. El Algeciras demostró en Badajoz ser un rival físico, sólido y con recursos suficientes para castigar cualquier desconexión. En aquel primer encuentro, jugadores como Mark Hetor, Anthony Reid o Bernardo García tuvieron un papel destacado y volverán a ser piezas a vigilar en un pabellón Doctor Juan Carlos Mateo que el club local quiere convertir en una caldera.

El conjunto dirigido por Pablo Cuevas, sin embargo, viaja convencido de sus opciones. El BCB ha preparado durante la semana un partido que exigirá paciencia, acierto y fortaleza mental. No hay bajas.

El Vítaly La Mar BCB no estará solo. Cerca de un centenar de aficionados acompañarán al equipo en este desplazamiento, conscientes de la importancia de un partido que abre la puerta a la fase final de ascenso. En caso de derrota, los pacenses aún tendrían una segunda vía a través de la repesca ante un tercer clasificado, aunque el objetivo pasa por resolver la eliminatoria este domingo.

Mérida y Sagrado

La participación de los extremeños en la lucha por subir a Segunda FEB arrancó este sábado con la derrota del Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad ante el Colegio El Pinar, de Alhaurín de la Torre, por 83-69. El conjunto emeritense queda eliminado porque el enfrentamiento entre los dos terceros de cada uno de los dos subgrupos, el D-A y el D-B, se resolvía a partido único.

Fue un resultado engañoso, ya que durante los tres primeros cuartos la igualdad fue máxima, con parciales de 17-16, 25-19 y 20-24. El último arrancó con un tanteo de 62-59, muy abierto, pero entonces los locales impusieron su ritmo. Juscelino Ricardo fue el máximo anotador visitante con 19 puntos.

Por su parte, el Lithium Iberia Sagrado intentará dar la sorpresa ante el Jaén Paraíso Interior FS, al que visita también a partir de las 12:00 horas en partido único. Los cacereños, cuartos en el subgrupo D-B, no parten como favoritos ante un rival que fue subcampeón del D-A.