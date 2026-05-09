El Coria peleará en la vuelta ante la Minera su pase a la final

CORIA: Alonso, Currás, Domínguez, Iñaki León, Jacobo, Sergio Gómez (min. 53, Bautista), Tapia, Benji (min. 80, Dawda), Adri Pérez (min. 80, Eric Iglesias), Toper (min. 61, Chavalés) y Tomy (min. 61, Mba). DEPORTIVA MINERA: Lázaro, Paco Torres, Mirapeix, Tóner, Macías, Alarcón (min. 30, Javi Vera), Kamal, Kike Carrasco (min. 46, Viñuela), Perdomo, Pitu (min. 77, Holgado) y Rubén Mesa (min. 77, Zorrilla). ÁRBITRO: Anas Bakali (Madrid). Mostró tarjeta amarilla a los locales Sergio Gómez, Adri Pérez y Benji, y a los visitantes Kike Carrasco, Alarcón y Javi Vera. INCIDENCIAS: Partido de ida de la semifinal del ‘playoff’ de ascenso a Primera Federación. Unos 1.550 espectadores en las gradas de La Isla.

Empate a cero en un partido de poder a poder en el que el Coria puso todo de su parte para adelantarse en la eliminatoria ante un gran equipo como la Deportiva Minera, que, con este empate, llega con ventaja al partido de vuelta del próximo domingo en tierras murcianas.

El encuentro comenzó con mucho respeto por parte de ambos equipos. La Minera alineó a Kamal para dar mayor consistencia al centro del campo, con el ex del Cacereño sujetando a su equipo. Eran los locales quienes llevaban la manija del encuentro, aunque sin pisar área. A partir del minuto 15 se igualó aún más el choque, con un Perdomo por el que pasaba todo el poder ofensivo de su equipo, intentando dar cordura a los ataques visitantes.

Hasta el minuto 25 no llegó el primer disparo, cuando Tapia lanzó desde fuera del área para que Lázaro detuviera en dos tiempos. La mejor ocasión no tardó mucho en llegar, ya que en el minuto 38 fue Toper quien obligó al ex del Villanovense a realizar la mejor intervención de toda la tarde.

Sin mordiente

Se llegó al descanso con las defensas más acertadas que los ataques, ya que tanto Tomy como Rubén Mesa se estrellaban una y otra vez con las zagas contrarias.

El segundo periodo comenzó con un disparo de Perdomo, a pase de Javi Vera, en la que sería la aproximación más clara de los visitantes. La jugada polémica de la tarde llegó en una internada clara de Chavalés por banda izquierda, en la que fue empujado por un defensor dentro del área, aunque el colegiado no consideró suficiente la acción para señalar penalti.

El empate se pudo deshacer en el minuto 73, en una falta botada por Bautista que Jacobo no pudo conectar por muy poco. Los celestes estaban siendo mejores y Rai veía cómo pasaban los minutos sin que se rompiera la igualdad. El técnico celeste intentó revertir la situación con las entradas de Eric Iglesias y Dawda para dar más mordiente al ataque, ante una Minera que a esas alturas del partido daba por bueno el empate.

La última ocasión fue nuevamente para el Coria, cuando en el minuto 85, tras un despeje de Lázaro, Iñaki León mandó el balón por encima de la portería.

No hubo tiempo para más y la eliminatoria se decidirá en el estadio Ángel Celdrán de Llano del Beal, casa de la Deportiva Minera, donde el empate le sirve al conjunto murciano para pasar la eliminatoria. Por ello, los de Rai estarán obligados a ganar si quieren alcanzar la final.