Dignísimo adiós del Al-Qázeres

58 - OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI: Manel Blanco (5), Faustine Parra (6), Julieta Mungo (11), Aixa Wone (14), Sara Castro (8) -cinco inicial- Victoria Llorente (0), Lucía Gutiérrez (8), Amaia Díez (6), Miriam Recarte (0), María Asurmendi (0) y Ane Valero (0). 67 - ALTER ENERSUN AL-QÁZERES EXTREMADURA: Raquel Laneiro (4), Laura Salmerón (12), Nerea Liste (19), Inés Ramos (6), Josephine Filipe (13) -cinco inicial- Clara Prieto (2), Lucía Méndez (4), Carmen Suárez (0) y Victoria Gauna (7). MARCADOR POR CUARTOS: 13-15, 31-35 (descanso), 50-49 y 58-67 (final). ÁRBITROS: Pol Guadalajara Díaz y Salvador Patricio López. Sin eliminadas. INCIDENCIAS: Partido de vuelta del ‘playoff’ de cuartos de final de la Liga Femenina Challenge disputado en el Polideportivo Arrosadía.

El Alter Enersun Al-Qázeres Extremadura no pudo darle la vuelta a la eliminatoria y se despidió en Pamplona de la lucha por el ascenso. Lo tenían difícil las de Jesús Sánchez tras la abultada derrota en el encuentro de ida ante el Osés Construcción Ardoi, pero pelearon durante todo el partido por cerrar la temporada con un triunfo, y lo consiguieron (58-67).

Las de Jesús Sánchez, sin nada ya que perder, estaban dispuestas a pelear con todo y saltaron a la cancha del Polideportivo Arrosadía muy enchufadas, tratando de contener las acometidas del conjunto local con una defensa presionante que generó muchos problemas a las navarras desde el pitido inicial.

Así, conseguían las extremeñas colocarse pronto por delante en el marcador, aunque su poco acierto en los lanzamientos les impedía abrir una brecha cómoda y permitía a las locales mantenerse muy cerca (4-5). Pero no perdía la calma el cuadro extremeño y su buen trabajo en el rebote le permitía disfrutar de segundas opciones que Nerea Liste y Josephine Filipe aprovechaban para poner el 4-11 en el electrónico en el minuto 5.

Lo intentaba el técnico local moviendo el banquillo, pero de entrada no conseguía resultados positivos y acababa parando el partido a tres minutos para el final del cuarto con 8-13 en el luminoso. A la vuelta, el Osés Construcción Ardoi imponía su defensa en toda la pista y secaba por completo el ataque de su rival para apretar el marcador (13-15).

Ya en el segundo cuarto, volvía el Al-Qázeres a hacer valer su superioridad en el rebote para cortar la reacción de su rival y, de la mano de Lucía Méndez, escaparse hasta el 13-19 en apenas medio minuto. La defensa de las extremeñas se imponía de nuevo con contundencia y Raquel Laneiro elevaba la renta visitante hasta los ocho puntos (13-21).

Josephine Filipe intenta frenar un ataque del Osés. / OSÉS CONSTRUCCIÓN ARDOI

La máxima diferencia

Las de Jesús Sánchez estaban muy centradas, no aflojaban en defensa y mantenían la calma en ataque para no perder balones y aprovechar los errores del rival. Con todo, se colocaban a doce puntos mediado el cuarto, obligando a Juancho Ferreira, técnico local, a parar el partido en busca de soluciones para las suyas (18-30).

Consiguió Ferreira que su equipo apretase con un cambio de defensa que cortó las vías de penetración de su rival y permitió al conjunto navarro coger aire con un parcial de 9-2, que obligaba ahora a Sánchez a pedir un tiempo muerto a 1:28 para el descanso (27-32). Josephine Filipe conseguía romper la defensa local, pero no podía sola contra todo un equipo y el cuarto finalizaba con las navarras más cerca (31-35).

Ya en el tercer cuarto parecía que el Al-Qázeres volvía a imponer su ley en la pintura y elevaba su renta de inicio (33-40), pero fue solo un espejismo. La defensa local se mostraba ahora intratable, cerrando cualquier espacio y dificultando los lanzamientos de las extremeñas, que tampoco conseguían hacerse con el rebote. Tras tres tiros fallados y tres efectivos contragolpes locales, veían cómo su ventaja desaparecía por completo para permitir al Osés colocarse por delante (41-40, min. 23).

Lo pelearon las de Jesús Sánchez durante algunos minutos de igualdad y alternancias, pero un nuevo arreón de las locales las dejaba a seis puntos de distancia cuando faltaba solo 1:13 para el final del tercer cuarto (50-44). Parecía difícil ya que las extremeñas consiguiesen remontar la eliminatoria, pero el equipo quería, por lo menos, conseguir el triunfo y salió a por todas para entrar en el último cuarto con 50-49 en el marcador.

Alegría final

No dejó de pelear el Al-Qázeres, que desde la defensa seguía compitiendo por el triunfo en un inicio de cuarto igualado hasta el extremo, con alternancias en el marcador y continuas idas y venidas que se prolongaron hasta el ecuador del periodo (56-57).

Querían más las extremeñas, que apretaban los dientes y, de la mano de Nerea Liste, conseguían un parcial de 0-6 que las colocaba con 56-63 a falta de dos minutos para el final. No bajaron los brazos las de Sánchez, que ampliaron su renta y consiguieron hacerse con el triunfo final (58-67), aunque se despidieron de la lucha por subir.