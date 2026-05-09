Otro paso atrás del Mérida

2-BARAKALDO: Gaizka; Pedernales, Arana, Dufur (Ropero, 78´), Oier López; Iván Castillo, Huidobro, Mandiang (Valiño, 78´), Eric (Íñigo Muñoz, 84´); Galarza (Deje, 78´) y Sabin Merino (Naveira, 68´). 0-MÉRIDA: Adrián; Jacobo, Luis Pareja, Lancho (Rodrigo, 77´), Eudald Vergés; Capi (Benny, 12´), Víctor Corral (Gaizka, 77´), Martín Solar; Raúl Beneit, Chiqui (Sofiane, 66´) y Hallsson (Gio, 66´) GOLES: 1-0 (34´) Arana. 2-0 (72´) Huidobro (penalti). ÁRBITRO: Gerard Rius Riu (Colegio catalán). Tarjetas amarillas a los visitantes Lancho y Sofiane. INCIDENCIAS: Encuentro de la jornada 36 del grupo 1 de Primera Federación disputado en el Nuevo Lasesarre. Presencia de aficionados del Mérida.

El Mérida enterró parte de sus opciones de clasificase para la Copa del Rey después de caer derrotado en el Nuevo Lasesarre ante el Barakaldo por 2-0, en un partido en el que se llegó al descanso con ventaja local de 1-0 con un gol de Arana, mientras que Huidobro sentenció con un tanto de penalti.

El entrenador visitante, Fran Beltrán, planteó su partido ante el Barakaldo con su habitual esquema táctico de 4-3-3 y con un XI inicial formado por Adrián, que jugó bajo palos. Una línea defensiva de cuatro hombres, compuesta por Jacobo, que ocupó el carril derecho, mientras que Eudald Vergés se incrustó en el lateral izquierdo, quedando Luis Pareja y Lancho en el eje de la defensa central. La línea medular tuvo como directores de juego a Capi, Víctor Corral y Martín Solar. En la punta de ataque jugaron Raúl Beneit en el extremo derecho, Chiqui, por el costado izquierdo, y el islandés Hallson jugó como delantero centro.

Este duelo llegó para los emeritenses para apurar sus opciones de intentar lograr un puesto de ‘playoff’ de ascenso, aunque sus dos pasadas derrotas les alejaron de esta posibilidad. Ahora todo es pensar en Copa del Rey. Enfrente se encontraron a otro rival, el equipo vizcaíno, que también estaba luchando por clasificarse para la fase de ascenso.

Intensidad máxima

Por lo tanto, ambos contendientes salieron a por todas y jugaron con mucha intensidad, presionando la salida de balón del rival. La lluvia caída en los instantes previos al inicio del encuentro hizo que el terreno de juego estuviera muy rápido, lo que hizo que el ritmo de juego fuera alto y se jugara con mucha verticalidad. Los vascos fueron los primeros que dieron más sensación de peligro en los compases iniciales del encuentro y los que inquietaron la portería defendida por Adrián. La primera ocasión de peligro de los locales llegó a los 3 minutos de juego en una volea de Galarza, que se marchó ligeramente desviada. Poco después, una incursión por la banda derecha de Eric terminó con un gran centro al área, que no encontró rematador. La mejor oportunidad de los gualdinegros llegó a los 7 minutos de la primera parte en un balón muerto dentro del área que acabó con un remate a bocajarro de Sabin Merino, que obligó a Adrián a enviar el balón a saque de esquina.

Sin embargo, el cuadro romano, tras el empuje inicial de los vizcaínos, comenzó a carburar en ataque y dispuso de su primera gran oportunidad del encuentro con un latigazo de Capi, que se estrelló en el larguero a los 10 minutos. Sin embargo, el protagonista de la acción, Capi, se vio obligado a retirarse lesionado a los 12 minutos, entrando en su lugar Benny. Raúl Beneit tuvo en sus botas otra buena oportunidad, pero su remate salió ligeramente desviado cuando se cumplió el primer cuarto de hora de juego.

Sin embargo, estos dos acercamientos peligrosos de los emeritenses dieron paso a un dominio territorial del Barakaldo, que puso en problemas a la zaga visitante. Una internada por banda derecha de Mandiang lo remató de manera acrobática Galarza, pero su remate se marchó a córner tras un paradón de Adrián al filo de la media hora de partido. Luis Pareja pudo adelantar al Mérida, pero su remate de cabeza, tras el saque de una falta, salió fuera por poco a los 30 minutos.

Sin embargo, los vizcaínos se pusieron por delante en el marcador a los 34 minutos con el 1-0 anotado en una jugada de estrategia. Sabin Merino, a la salida de un córner, realizó un centro al área, que envió de cabeza a la red Arana. Este tanto obligó a estirar líneas al bloque extremeño, pero apenas pudieron generar peligro.

Segunda parte

Tras el paso por los vestuarios, el bloque romano siguió falto de ideas y su juego impreciso hizo que no llegara con demasiado peligro al área rival. Por el contrario, el equipo gualdinegro pareció tener más verticalidad y el que buscó con más intención aumentar su ventaja. A punto estuvo de lograr el 2-0 en una ocasión en la que Galarza dio un pase atrás para que el remate de Sabin Merino dentro del área se marchara rozando el poste a los 52 minutos. De nuevo, el Barakaldo estuvo a punto de marcar a los 65 en un balón que se quedó muerto y el remate de Iván Castillo lo salvó milagrosamente Adrián, que, con sus paradas, mantenía vivo a su equipo. Los vizcaínos volvieron a toparse con un inspirado Adrián, que desvió un disparo de Pedernales en el 67.

Dos minutos más tarde, el Barakaldo solicitó la revisión del VAR por un posible penalti. El árbitro decidió señalar la pena máxima y Huidobro se encargó de transformar el lanzamiento desde los 11 metros, marcando el 2-0, que encarriló el partido para los vascos a los 72 minutos.

El conjunto romano apretó en el tramo final del partido para intentar remontar y dispuso de una gran oportunidad en el minuto 82 con un remate de Sofiane, que se estrelló en el travesaño. Ya en el descuento en el que el colegiado añadió 5 minutos, Beneit estuvo a punto del 2-1 tras gran jugada individual de Sofiane, pero su remate no vio puerta.