Ajenjo y la resaca feliz del Cacereño: "Todos remamos"

«Ya son todos finales. Vamos a por los tres puntos, ahora toca el Zamora», resumió Javi Ajenjo con la misma naturalidad con la que un rato antes había destrozado al Real Madrid Castilla. Como si lo que acabara de hacer —tres goles, una noche para guardar y una victoria que permitió al Cacereño dormir fuera del descenso— fuese solo una estación más en el viaje angustioso hacia la permanencia. Pero no fue una noche cualquiera. Fue la noche de Ajenjo. La del 10. La del futbolista que apareció cuando más falta hacía, en el partido que había que ganar como fuese.

El Príncipe Felipe vivió el sábado uno de esos encuentros que al día siguiente dejan una resaca feliz. De lluvia, granizo, parón, miedo, reacción rival, nervios y, finalmente, éxtasis. En medio de todo, Ajenjo. Primero para abrir el marcador, después para transformar el penalti del 2-0 justo antes del descanso y, más tarde, para cortar de raíz la amenaza del Castilla con el 3-1. Tres golpes de autor en una noche que puede acabar teniendo un valor enorme en la pelea del Cacereño por seguir en Primera Federación.

El equipo de Julio Cobos venció 4-1 al filial blanco, con otro tanto de Diego Guti, y se regaló algo más que tres puntos. Se regaló oxígeno, confianza y una prueba de fe. El Cacereño está vivo, muy vivo, después de completar probablemente su mejor partido de la temporada.

Todos aportan

Ajenjo lo explicó desde la serenidad. «Estamos muy contentos, veníamos buscando esto. Sabíamos que el rival era duro, con jugadores de mucha calidad. Pero creo que hemos hecho un partido muy serio en casa, que ya lo necesitábamos con nuestra gente», señaló el futbolista hispano-polaco, consciente de que el triunfo llegó en el momento exacto.

Porque el partido no fue solo un 4-1. Fue, como se le planteó al propio jugador, casi mil partidos dentro de un partido. El Cacereño golpeó pronto, el Castilla amagó con responder, la tormenta detuvo el encuentro, los locales volvieron al césped para hacer el segundo, el filial recortó nada más empezar la segunda parte y, cuando los fantasmas parecían asomar, Ajenjo volvió a aparecer.

«Ha sido raro, porque no suele pasar este tipo de cosas. Pero, como dice el míster, siempre hay que adaptarse. A los terrenos de juego, al ambiente, al viento... Creo que nos hemos sabido adaptar. Hemos estado muy concentrados en los momentos claves», analizó el autor del triplete.

Ahí estuvo una de las claves. Adaptarse. A la lluvia. Al viento. Al parón. A un rival con talento de sobra para hacer daño en cualquier descuido. Y también al vértigo de jugarse la vida deportiva con el reloj de la temporada ya casi agotado. Julio Cobos lo repitió después con una frase que define el espíritu de la noche: «Los equipos buenos son los que se saben adaptar».

El Cacereño lo hizo desde el primer minuto. Salió a presionar arriba, a incomodar la salida del Castilla, a defender lejos de su portería y a intentar que el filial blanco no pudiera desplegar su juego cerca del área. «Hemos ido a por ellos desde el minuto uno», destacó Cobos. El plan no era casual. El técnico sabía que el Madrid Castilla, por idea y por calidad, iba a intentar iniciar desde atrás. Y ahí encontró el Cacereño una vía para hacer daño.

«Este es un equipo que invita a poder presionarle. Madrid es un equipo que intenta sacar el balón jugado desde atrás. El campo, con tanta lluvia, se nos ha puesto bien para poder hacer esa presión. Sabíamos que teníamos que hacerlo», explicó el entrenador verde.

Adaptarse para sobrevivir

El primer gol de Ajenjo, tras un gran pase de Iván Fernández, encendió el Príncipe Felipe. El segundo, de penalti, llegó en un instante psicológico decisivo, justo después de la reanudación tras el parón por la tromba de agua y antes del descanso. «El segundo gol ha llegado en un momento importante para nosotros», reconoció Cobos. Parecía el escenario ideal, pero el Castilla todavía tenía una respuesta preparada. Rachad firmó el 2-1 nada más comenzar la segunda mitad y devolvió al campo esa sensación tan conocida esta temporada: la de que nada estaba hecho.

Ahí, precisamente, creció el valor del Cacereño. No se rompió. No se hundió. No se quedó atrapado en el miedo. «El equipo se ha sabido sobreponer. Hemos sabido templar los nervios, hemos parado el partido. Ese 2-1 tan pronto podía haber cambiado mucho el partido y creo que el equipo ha mostrado una madurez muy grande», subrayó Cobos.

Y entonces volvió Ajenjo. El 3-1, tras un error en la salida blanca, fue mucho más que otro gol. Fue la confirmación de que el Cacereño estaba dispuesto a aprovechar cada grieta, cada metro, cada oportunidad. Fue también el momento en el que el Príncipe Felipe empezó a creer de verdad que la noche podía terminar en fiesta. Diego Guti, con el cuarto, terminó de redondear una goleada impensable hace no tanto y absolutamente necesaria ahora.

Ajenjo, sin embargo, no quiso quedarse solo en su actuación individual. Su lectura apuntó al grupo. «Todo el mundo está remando en la misma dirección. Los que salen del banquillo, los que no juegan, todos estamos en lo mismo. Y creo que se nota en el campo», afirmó. En dos partidos, el Cacereño ha marcado ocho goles. Cuatro al Arenteiro y cuatro al Real Madrid Castilla. «Es complicado meter cuatro goles. Lo hemos visto durante toda la temporada. Ahora están llegando y tenemos que aprovecharlo», añadió.

Oxígeno antes de Zamora

La clasificación sigue apretando. Nada está hecho. Cobos no quiso vender triunfalismo. El Cacereño duerme fuera del descenso, sí, pero aún queda mucho por sufrir. «Todavía no estamos salvados ni mucho menos, pero sí que estamos con oxígeno para seguir creyendo en que es posible», advirtió el entrenador.

La próxima parada será Zamora, otro partido de máxima tensión, otro duelo de necesidad. Ajenjo lo tiene claro. No quiso mirar más allá. Ni siquiera a la previsible final contra el Talavera en el Príncipe Felipe en dos semanas. «Zamora. Intentar ganar en Zamora y ya veremos lo siguiente», respondió.

Esa es ahora la consigna. Creer, competir y sobrevivir. Pero el Cacereño llega al tramo final con algo que hace dos semanas parecía casi una quimera: goles, ánimo y una afición empujando bajo la lluvia. Cobos tuvo palabras para esos valientes que no abandonaron al equipo ni siquiera cuando el cielo se vino abajo. «Han sido unos valientes, nos han apoyado desde el primer momento. Entre todos es mucho más fácil conseguir las cosas», agradeció.

La noche acabó con el Cacereño fuera del descenso, con el Príncipe Felipe feliz y con Javi Ajenjo convertido en el héroe de una victoria imprescindible. Tres goles para alimentar la esperanza. Tres golpes para decir que el equipo no se resigna. Tres razones para seguir creyendo.

Porque, como dijo el protagonista, ya son todos finales. Y el Cacereño, por fin, parece dispuesto a jugarlos como tal.

Resignación visitante

Desde el otro banquillo, Julián López de Lerma fue claro. Su valoración fue «muy negativa, sobre todo por el cómo». El técnico del Castilla admitió que el Cacereño entró mejor al partido, que su equipo no supo manejar los primeros minutos y que los momentos clave cayeron siempre del lado local. «Cuando parecíamos que nos acercábamos al resultado que queríamos, el Cacereño ha estado acertado y nosotros no hemos estado al nivel que requería el partido», reconoció.

También dejó una reflexión que resume bien la diferencia emocional del choque. El Castilla se jugaba seguir en la pelea por el playoff, pero el Cacereño se jugaba algo más urgente. Cobos lo verbalizó sin rodeos: «Hoy nosotros nos jugábamos más que ellos y lo hemos demostrado en el terreno de juego». López de Lerma, extremeño y de regreso a su tierra, felicitó al Cacereño y le deseó la permanencia: «Siempre me alegraré porque a los clubes extremeños ojalá les vaya bien».