El Badajoz gana al Gévora pero se queda en la orilla

Ficha técnica: 3 - CD BADAJOZ: Tienza; Álex Galán, Lolo González, Jesús Sánchez (Adri Escudero, min. 68), Pata, Bermúdez (Thiago Alves, min. 68), Fran Miranda, Barba (Moyano, min. 62), Carlos Bravo (Manu Hernández, min. 62), Alegría, Borja Domingo (Pablo Rodríguez, min. 40). 0 - CD GÉVORA: Fran Fernández (Mati, min. 50); Rarra, Jorge Rodríguez, Ginés, Alfonso Paz (Mario Martín, min. 50), Adolfo, Álvaro Perera, Pichón, Liberal (Leyguarda, min. 69), Juanito Monroy (Dani Díaz, min. 50), Adri Maya (Pau López, min. 56). GOLES: 1-0, Alegría (min. 7); 2-0, Alegría (min. 44); 3-0, Alegría (min. 75) ÁRBITRO: Alberto Monroy Conde (extremeño). No mostró cartulinas. INCIDENCIAS: En torno a 5.000 espectadores en el estadio Nuevo Vivero.

El Badajoz remó con todas sus fuerzas, lo rozó durante muchos minutos, pero acabó cayendo en la orilla. El cuadro blanquinegro se impuso al Gévora 3-0 en el derbi pacense gracias a un triplete de Alegría y cumplió su parte, pero un gol del Don Benito en Navalmoral de la Mata en los instantes finales del partido dilapidó las opciones de ascenso directo del conjunto pacense. El equipo que dirige Miguel Ángel Ávila tendrá que afrontar el playoff, cuyo primer rival será el Jaraíz.

Para recibir al Gévora, el cacereño inició con un once reconocible. Tienza se mantuvo en portería, Galán, Lolo González, Jesús Sánchez y Pata iniciaron en línea defensiva, Miranda y Barba ocuparon la sala de máquinas, con Bermúdez y Bravo en los costados, y Alegría y Borja Domingo formaron la dupla de delanteros.

El Badajoz inició el partido de la mejor manera posible. Tras solo siete minutos disputados, Borja Domingo robaba el cuero a Ginés cerca del banderín de córner, colgaba un balón con rosca al área y encontraba la cabeza de Álex Alegría en el área pequeña, que hacía el primer gol del duelo.

El dominio del Badajoz se prolongó durante los primeros 20 minutos del partido. El Gévora, replegado en su campo, esperaba mientras su rival dominaba el esférico y circulaba de lado a lado buscando el hueco.

El sueño del ascenso tomó forma

Con el transcurso de los minutos, el Gévora logró desperezarse y comenzó a generar peligro. Los hombres de Martín Fernández rozaron el tanto de la igualada con dos acciones en las que, primero Adolfo y después Monroy, estrellaron el balón en la madera y se quedaron a centímetros de hacer el empate a uno.

El Nuevo Vivero volvería a celebrar un tanto, pero no de su equipo. En el minuto 39, el Moralo se adelantaba en su duelo ante el Don Benito y el gol se vivía como propio en las gradas del coliseo blanquinegro. En esos instantes, el Badajoz era equipo de Segunda Federación.

Todo mejoraría aún más al filo del descanso. Cuando el partido estaba cerca marcharse a la caseta, Alegría convertía su doblete particular tras cabecear a la perfección un soberbio centro de Álex Galán desde la derecha. El Badajoz se marchaba a vestuarios con una ventaja de dos goles y consciente de que el Moralo cumplía su parte.

La segunda mitad comenzó con menor intensidad que la primera. Ambos equipos, conscientes de que lo que había en juego estaba lejos del Nuevo Vivero, levantaron el pie del acelerador.

Un penalti acabó con la ilusión

Alegría firmaría su triplete en el minuto 77, haciendo el 3-0 final y sellando el partido, pero el jarro de agua fría llegaría más adelante.

En el minuto 90, el Don Benito recibía un penalti a favor que Carlos López convertía, firmando el empate que servía a los calabazones para recuperar la primera plaza. Pese a que el Moralo lo intentó, el duelo concluyó en empate y desbarató cualquier opción del Badajoz.

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El cuadro pacense se mantuvo hasta el final en el campo esperando un milagro que no se produjo. Los blanquinegros optarán al ascenso pero tendrá que afrontar el camino largo. El primer escollo tendrá lugar la próxima semana, momento en el que se tendrán que desplazar hasta Jaraíz.