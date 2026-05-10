La baja de Mbappé coge "por sorpresa" al vestuario del Real Madrid

Kylian Mbappé no estará en el Camp Nou. Sorpresa en una convocatoria en la que se daba por sentado que estaría el francés. Especialmente tras los últimos entrenamientos celebrados en Valdebebas porque las sensaciones del francés dejaban claro que estaba en condiciones. De hecho, la baja de última hora del delantero de Bondi "ha sorprendido" en el vestuario madridista, donde incluso había compañeros que apostaban por su posible titularidad en el estadio azulgrana.

Otro partido por televisión

Pero Kylian verá el clásico por televisión. Otro en el que no será protagonista, como el de la final de la Supercopa de Arabia, donde jugó solo catorce minutos. Un nuevo capítulo en las sonadas ausencias del francés esta temporada en la que el Real Madrid ha afrontado partidos trascendentales sin Mbappé. Este 'clásico del alirón', como se ha dado en llamar este partido, se suma a las 'espantadas' ante el Manchester City, Benfica, Atlético, Barça o Albacete, entre otros.

Físicamente el francés podría estar en la lista. El jueves se ejercitó con el grupo durante una parte del entrenamiento, el viernes completó la sesión y este sábado, misteriosamente, se ausentó en los últimos cinco minutos de sesión. Sufre una sobrecarga y en esos casos depende de las sensaciones del jugador. Una rotura tiene un tratamiento definido, pero esas molestias, no. Y con el Mundial a las puertas, seguro que el jugador no quiere arriesgar. El francés se queda en tierra 16 días del pinchazo que sintió en La Cartuja frente al Betis. Molestias en el músculo semitendinoso de la pierna izquierda que la resonancia delató que no estaba tocado. Jugó 81 minutos ante los verdiblancos y se retiró alegando un dolor leve. Desapareció de los entrenamientos y apareció en Cerdeña junto a su pareja, la actriz Ester Expósito. Aterrizó en Madrid minutos antes de que el Real Madrid pisase el césped de Cornellà-El Prat para medirse al Espanyol.

Esta tumultuosa semana salió de Valdebebas entre carcajadas el día de la pelea entre Tchouameni y Valverde y todos apuntaban a que se subiría al avión rumbo a Barcelona. Especialmente Florentino Pérez, que no escondió su malestar por las imágenes de Mbappé en Cerdeña mientras sus compañeros se entrenaban. Su baja esta tarde siguen agotando la paciencia de un madridismo que el próximo jueves dictará sentencia respecto al francés cuando los blancos reciban al Oviedo, quizás sin jugarse nada y con la Liga ya decidida.

El compromiso de Courtois

Quien sí se sube al avión es Thibaut Courtois, la mejor noticia de la semana. El belga ha estado mes y medio de baja. El momento más crítico de la temporada para un Real Madrid que se ha desmoronado. Sin el portero ha llegado la eliminación en Champions League y la despedida en Liga con tres pinchazos ante rivales accesibles. Y lo que es peor, la deriva de un vestuario que echa en falta líderes que ejerzan como tal ante el comportamiento egoísta de capitanes como Carvajal o Valverde.

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Courtois se sube al avión y probablemente al once de Arbeloa para mostrar su jerarquía y evidenciar el compromiso que no está demostrando, por ejemplo, Kylian Mbappé. El belga ha dejado atrás la rotura muscular en el recto anterior del cuádriceps derecho que se produjo el 17 de marzo en la primera parte de la ida ante el Manchester City. Después de trabajar durante semanas de forma parcial con el grupo, ha acelerado los plazos para estar esta noche en el Camp Nou liderando a sus compañeros en un partido realmente comprometido para los blancos.