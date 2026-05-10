Baloncesto. Tercera FEB
El BCB pierde en Algeciras (88-86) y va a la repesca
El Sagrado se despide la temporada tras una amplia derrota en pista del Jaén Paraíso Interior FS (97-70)
El Vítaly La Mar BCBadajoz se quedó cerca de remontar su eliminatoria de campeones de Tercera FEB, pero acabó cayendo por 88-86 ante el Damex CB Algeciras en el pabellón Doctor Juan Carlos Mateo y tendrá que jugar la repesca para alcanzar la fase final de ascenso a Segunda FEB, en la que ya está su oponente. El conjunto pacense, que llegaba con tres puntos de desventaja tras el 69-72 de la ida, volvió a competir hasta el final, aunque sin éxito.
El partido fue de máxima igualdad desde el arranque. El BCB entró muy bien, cargó el rebote y llegó con opciones al final del primer cuarto, aunque el Algeciras cerró los diez primeros minutos por delante (20-19). Los locales dieron un paso más antes del descanso y, con un parcial de 17-13, se marcharon a vestuarios con ventaja (37-32).
La reacción pacense llegó en el tercer cuarto. El equipo de Pablo Cuevas elevó el ritmo, encontró más acierto y firmó un 20-28 que le permitió colocarse por delante. Con 57-60 al inicio del último periodo, el BCB tenía la remontada al alcance. De hecho, a falta de 1:06, ganaba por 5 puntos (79-84), pero su minuto final fue muy malo y precipitado y lo pagó caro.
Ruslan Alogo y Adri Méndez alcanzaron los 19 puntos cada uno, además de los 18 de Jake Wojcik. También anotaron Ale Rodríguez (8), David Mena (7), Alberto Díaz (6), Pablo Osés (4), Jaime Paredes (3) e Ismael Vázquez (2).
Adiós al Sagrado
Al igual que le sucedió el sábado al Bosco Mérida Patrimonio de la Humanidad, derrotado por el Colegio El Pinar (83-69), el Lithium Iberia Sagrado se lo jugaba todo a una carta y perdió. En su caso, visitaba al subcampeón del grupo D-A, el Jaén Paraíso Interior FS, que no le dio opción en ningún momento. 97-70 fue el resultado final del último choque de la temporada de los cacereños.
Tras un primer cuarto bastante igualado (24-21), los locales se despegaron y llegaron ya al descanso con una ventaja cómoda (57-43), refrendada a lo largo del segundo tiempo con una auténtica exhibición anotadora. El equipo que dirige Juampi Márquez sufrió mucho en el apartado defensivo. En ataque dependió en exceso de la inspiración de Tyrone Perry, autor de 27 puntos, que solamente estuvo secundado por Adrián Parra (12).
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