Dos bronces extremeños en el Campeonato de España Universitario

La Universidad de Extremadura firmó una exitosa jornada en el Campus Fuente Nueva de Granada, donde consiguió dos medallas de bronce y un cuarto puesto en el Campeonato de España Universitario de Taekwondo.

A la tercera fue la vencida para Amanda Mendo. Tras quedarse a un paso del pódium en 2024 y 2025, en esta edición logró por fin subirse al cajón. La deportista venció con solvencia su primer combate y peleó hasta el último instante una semifinal muy igualada, que le habría dado el pase a la pelea por el oro. Su bronce supone un premio a la constancia y al esfuerzo, después de recuperar niveles competitivos de años anteriores.

La segunda medalla del día llegó de la mano de Lucía Alcón, que no ha podido comenzar mejor su etapa sénior. En su primer Campeonato Universitario, la taekwondista ya ha saboreado el éxito con una medalla de bronce que confirma su prometedor inicio en la categoría.

Amanda Mendo y Lucía Alcón / UEx

Buen papel del equipo extremeño

El equipo universitario extremeño lo completaron Irene Ferriols e Irene García. Ferriols, tras una prolongada ausencia de los tapices, consiguió un meritorio cuarto puesto, mientras que García, en su debut en los CEUS, protagonizó un primer combate muy destacable. Compitió hasta el último segundo ante una rival muy experimentada, aunque el empate a puntos no le permitió avanzar en el cuadro.

Desde la UEx también se quiso destacar, un año más, la labor de Lolo Mendo, del Gimnasio Losan de Plasencia, un apasionado del taekwondo que volvió a implicarse al máximo con todas las deportistas en su papel de técnico del equipo de la Universidad de Extremadura.

Como anécdota, durante el campeonato Mendo incluso ejerció de coach improvisado para Uxía Sánchez, de la Universidad de A Coruña. La gallega, que representó a la Universidad de Extremadura en 2025, acudía en esta edición en solitario como única competidora de su institución en la modalidad de combate. Pidió ayuda y consejo al técnico placentino, que no dudó en sentarse en la silla coruñesa. La victoria estuvo muy cerca y le habría dado a Sánchez la medalla de bronce.

Por último, desde el SAFYDE se realizó una mención muy especial a Antonio Morgado, jefe de la delegación extremeña, que culmina una larga trayectoria profesional en la UEx. Su despedida no pudo tener mejor broche que esta doble medalla conseguida en Granada.