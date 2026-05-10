Cáceres homenajeará a Alberto Ginés y Juan Carlos Holgado

Cáceres reunirá el próximo jueves a sus dos campeones olímpicos, Alberto Ginés y Juan Carlos Holgado, en una nueva cita de los Diálogos Deportivos de la Diputación de Cáceres, que se celebrará bajo el título ‘El oro que nos une’.

El encuentro tendrá lugar a las 19.00 horas en la sala Europa del Complejo Cultural San Francisco, con entrada libre hasta completar aforo. La cita servirá para reconocer la trayectoria de los dos deportistas cacereños que han alcanzado la cima olímpica: Ginés, oro en escalada deportiva en la prueba combinada de Tokio 2020, y Holgado, campeón olímpico de tiro con arco por equipos en Barcelona 1992.

El intercambio

La jornada tendrá también una parte más simbólica y participativa por la mañana, con un homenaje previsto en el rocódromo. La intención es que Juan Carlos Holgado pruebe la escalada y que Alberto Ginés tire con arco, en un intercambio de disciplinas entre los dos campeones.

El acto se plantea como un reconocimiento no solo a ambos deportistas, sino también a Cáceres, una ciudad que cuenta con dos medallas de oro olímpicas en su historia deportiva. La Diputación de Cáceres, a través de su área de Deportes, impulsa esta iniciativa para poner en valor el legado de Ginés y Holgado y acercar sus experiencias al público cacereño.