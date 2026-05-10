Baloncesto
Cáceres SM Corazonista, Rodal y CB Maimona ganan la Copa AEEF
El Multiusos cacereño acogió las finales de las categorías infantil, cadete y junior
El Cáceres SM Corazonista ‘C’, el CB Rodal Mecanizados Sajra y el Ancopama CB Maimona se proclamaron campeones de la Copa AEEF de baloncesto en las categorías infantil, cadete y júnior, respectivamente, tras imponerse en unas finales con remontadas y actuaciones de autoridad.
Final infantil
El Cáceres SM Corazonista ‘C’ conquistó el título infantil masculino tras superar al BTB Infantil Azul por 65-72 en una final que necesitó prórroga. El conjunto almendralejense dominó buena parte del encuentro y llegó al descanso con ventaja, 41-29.
El partido parecía bajo control para el BTB, pero el equipo cacereño reaccionó en el último cuarto. Con más intensidad defensiva y acierto en los momentos clave, el Corazonistas firmó un parcial de 7-21 que llevó el choque al tiempo extra. En la prórroga, los cacereños supieron mantener la inercia positiva y cerraron la final con un 6-13 que certificó el título. En el BTB destacó Ciro Alejo, con 21 puntos y 13 de valoración, mientras que en el campeón sobresalió Martín Agúndez, con 25 puntos y 19 de valoración.
Final cadete
El CB Rodal Mecanizados Sajra se proclamó campeón cadete tras imponerse al Arroyo CB por 50-73 en una final que cambió tras el descanso. El conjunto arroyano fue mejor en la primera mitad y llegó al intermedio con una renta de 36-27.
Sin embargo, el equipo zafrense transformó el encuentro en la segunda parte. Ajustó su defensa, subió el ritmo y comenzó a imponer su juego. El tercer cuarto, con un parcial de 5-16, equilibró el choque y abrió el camino a la remontada.
El tramo definitivo llegó en el último periodo, cuando el Rodal Mecanizados Sajra firmó un 9-30 para cerrar el partido con autoridad. En el Arroyo CB destacó Carlos Chaves, con 17 puntos y 14 de valoración, mientras que en el campeón sobresalió Hugo Gómez, con 19 puntos y 15 de valoración.
Final júnior
El Ancopama CB Maimona levantó el título júnior después de vencer al Liberal & Arjona San Antonio Cáceres por 83-54. El equipo de Los Santos de Maimona dominó de principio a fin y dejó encarrilada la final desde el primer cuarto, con un parcial de 27-11.
La intensidad defensiva y el acierto en ataque permitieron al Maimona ampliar su ventaja antes del descanso, al que llegó con 48-25. Tras el paso por vestuarios, el San Antonio intentó reaccionar, pero el Ancopama mantuvo el control.
El mejor del encuentro fue Hugo Amador, del CB Maimona, con 22 puntos y 19 de valoración. En el conjunto cacereño destacó Miguel Ciborro, con 13 puntos y 12 de valoración.
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