El Extremadura Pebetero, contento tras la Bidasoa Itzulia

El Extremadura Pebetero completó una gran actuación en la 52ª edición de la Bidasoa Itzulia 2026, una de las pruebas más duras y prestigiosas del calendario, con el segundo puesto de Paco Fernández en la clasificación general final y la tercera posición por equipos. La vuelta concluyó con una exigente tercera etapa con final en Irún.

El equipo zafrense fue uno de los grandes protagonistas de la carrera. La dureza de la prueba quedó reflejada en el número de abandonos: solo 64 de los 147 corredores que tomaron la salida lograron finalizar, tras tres jornadas marcadas por el desgaste y el alto nivel.

Caída en el último kilómetro

Paco Fernández estuvo siempre entre los corredores más fuertes de la vuelta y llegó a la jornada final con opciones de disputar la victoria. Sin embargo, una caída dentro del último kilómetro le privó de pelear por el triunfo de etapa y por la general cuando rodaba junto a otros cuatro rivales. Pese al contratiempo, el corredor del Extremadura Pebetero pudo subir al pódium como segundo clasificado final.

El buen papel colectivo del Extremadura Pebetero también se tradujo en el tercer puesto en la clasificación general por equipos, confirmando la solidez del bloque extremeño. Además de Paco Fernández, finalizaron la vuelta José Ramón Jiménez, en el puesto 17º; David Chamorro, 43º; Manuel Peñas, 45º; y Pablo Antúnez, 61º. Por su parte, Alberto Gallego y Manuel Rodríguez abandonaron en la última etapa, tras un importante trabajo para el equipo.