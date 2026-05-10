Fútbol sala. Fase de ascenso a Segunda División
El Grupo López Bolaños da primero en su pulso ante Las Cuevecillas (2-6)
El conjunto de Fuente del Maestre ya ganaba 0-3 a los siete minutos
El Grupo López Bolaños se adelantó en su pulso en la primera eliminatoria por el ascenso a Segunda División de fútbol sala ante Las Cuevecillas, al que superó por 2-6. El partido se disputó en Candelaria (Tenerife) y la vuelta será el próximo fin de semana en Extremadura.
El conjunto de Fuente del Maestre salió como un tiro. En apenas siete minutos ya mandaba por 0-3, con goles de Moisés Fariña y Fede Vázquez, ambos en el minuto 6, y de Javier Carrillo, que amplió la renta un minuto después. Las Cuevecillas trató de reaccionar y encontró aire con el tanto de Urban Pirnat en el minuto 12, pero el Grupo López Bolaños volvió a abrir brecha antes del descanso gracias a Alejandro González.
Pirnat volvió a aparecer para los locales en el minuto 34, recortando distancias y firmando su doblete, pero la respuesta fue inmediata: Jesús Sánchez hizo el 2-5 en el 35 y Álvaro Guerra cerró la cuenta apenas un minuto después.
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