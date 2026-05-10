Izan Guevara reina en el caos de Le Mans

Izan Guevara consolidó su fin de semana perfecto en el Gran Premio de Francia de Moto 2 con una victoria solvente en una carrera accidentada. El piloto del Blu Cru Pramac Yamaha, que partía desde la pole, pilotó con la estrategia clara, dominando de principio a fin, tanto en el primer tramo como en el segundo, después de una resalida provocada por una nueva bandera roja.

El líder del Mundial, Manu González, fue segundo superando en la recta de meta a Ivan Ortolá, que cerró un nuevo triplete español en la categoría intermedia, después de Tailandia y Brasil.

Como en la carrera de Moto 3, y aunque ya no llovía en Le Mans, la cita de la categoría intermedia arrancó con el procedimiento de mojado después de todas las sesiones previas en seco. Así, se abrió el pitlane durante diez minutos para vueltas de reconocimiento y se redujo la prueba a 14 vueltas.

En un inicio más limpio que en la categoría pequeña, la salida se realizó sin contratiempos, con Izan Guevara tirando a fondo para mantener la primera posición. Por detrás se colocaba el líder del Mundial, Manu González, que pasó del quinto puesto al segundo en apenas unos metros.

Daniel Holgado, segundo clasificado, apenas podía completar la primera vuelta y se convertía en el primer descarte de esta carrera que tuvo poco después un nuevo contratiempo.

Tras tres vueltas, una caída en la recta de meta de Jorge Navarro provocaba una bandera roja, la cuarta de la temporada en Moto 2. Tras una resalida con las posiciones iniciales, la prueba se reanudaba a nueve vueltas.

Resalida loca

A diferencia de la salida inicial, la segunda se convirtió en un auténtico caos, con caída de Barry Baltus y trayectorias completamente distintas entre los protagonistas. El que se salvaba del lío era el 'poleman' Izan Guevara quien repetía estrategia y se situaba al frente, ganando metros respecto a sus competidores.

Esta vez, la segunda plaza era para Alonso López, con Manu González e Iván Ortolá a rueda.

Mientras que se iban sucediendo las penalizaciones e investigaciones por esos primeros metros de locura, Izan Guevara consolidaba su puesto rodando en tiempos regulares, manteniendo el segundo de ventaja sobre sus perseguidores.

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Manu González hizo un intento final, aumentando el ritmo en las últimas vueltas, aunque no le dio ya para cazar a un Guevara que pudo poner el broche a una carrera perfecta con la victoria.