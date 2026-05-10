La lluvia marca el debut de la Subida a Jarandilla-Guijo de Granadilla

La Subida a Jarandilla-Guijo de Santa Bárbara se estrenó en el automovilismo extremeño con una jornada condicionada por la lluvia, que por momentos cayó con fuerza y complicó el desarrollo de la prueba. La cita, segunda del Campeonato de Extremadura de Montaña y valedera también para el campeonato castellano-manchego, reunió a 42 inscritos, con participantes llegados de Madrid y de ambas Castillas.

Organizada por la Escudería Cencerro Competición, con el apoyo de las escuderías Plasencia y el Motorclub Culebrín Pallares, la prueba contó con Marcos Cerezo como director de carrera. El recorrido, de 3,85 kilómetros, utilizó en sentido inverso el tramo final tradicional del Rallye de Extremadura Histórico.

En monoplazas, el triunfo fue para Jonathan Jiménez, de la Escudería Gredos, al volante de un Labase SX01. Fue el más rápido en todas las mangas y aventajó en 25 segundos al madrileño Rubén Bayo. El primer extremeño fue Enrique Gutiérrez, tercero con un MV Racing SP3. La cuarta plaza se decidió por apenas medio segundo a favor de Javier Gómez, por delante de Cristofer Prieto, mientras que Carlos Macías completó la clasificación.

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Entre los turismos, la victoria correspondió a Antonio Luis Casimiro, que impuso su Porsche 911 GT3 con una actuación sin errores y un tiempo por debajo de los cinco minutos. Fredy, con su Seat 600 Proto, fue segundo, y Juanin Arbizu subió al tercer escalón del podio con su BMW.

El duelo entre los Mitsubishi Lancer se resolvió a favor de Santi Barragán, que superó por menos de tres segundos a José Rubén Farrona. Gallardo, con otro Porsche, terminó por delante de Jaime Pastrana, séptimo absoluto.

En Regularidad Sport, la victoria fue para Francisco Javier Canas y Carmen Pérez, con un Peugeot 205. Mateo Andrés Málaga y José Luis Gómez fueron segundos por solo una décima sobre Borja Fernández y Marta Antón. Los representantes de Volantia Racing Club, Marcos Cerezo y Alicia Márquez, terminaron cuartos, y Francisco Javier Lagar y Juan Carlos Gomato, quintos.

El Campeonato de Extremadura de Montaña continuará el próximo 6 de junio con la Subida al Puerto del Boquerón.